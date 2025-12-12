Los Replicantes
La Guardia Civil cierra 26 grandes supermercados: comida caducada, robos y explotación

Algunos supermercados operaban con marcas muy reconocidas a través del régimen de franquicia en zonas muy concurridas.

Compra en el supermercado Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

12 Diciembre 2025 18:24 (hace 2 horas)

Adiós a 26 supermercados en Cataluña. La Guardia Civil ha descubierto un fraude eléctrico en una red de este tipo de establecimientos en Barcelona, en un caso que esconde todavía mucho más de lo que aparentaba.

El macrooperativo se desarrolló el pasado 2 de diciembre y reveló que 24 de los establecimientos estaban conectados ilegalmente a la red eléctrica. Esto implicaba la defraudación de más de 2,85 millones de kilovatios, equivalente al consumo anual de 814 viviendas, como revela Crónica Global.

La inspección de la Guardia Civil evidenció graves irregularidades en los supermercados
La inspección de la Guardia Civil evidenció graves irregularidades en los supermercados Guardia Civil

Este fraude, además, no era la única irregularidad. Los agentes que participaron en el operativo localizaron otros problemas como riesgos eléctricos graves, alimentos caducados, básculas manipuladas, etiquetado engañoso y explotación laboral.

Marcas muy conocidas de supermercados

Uno de los datos más llamativos es que muchos de los supermercados intervenidos operaban bajo marcas muy conocidas empleando el modelo de franquicia. Se trata de Condis, Condis Express, Alcampo, Carrefour Express, Coaliment y Covirán.

El operativo se ha desarrollado bajo el nombre de 'Nihari' y ha supuesto la movilización de 66 agentes de la Guardia Civil, 35 de Guardia Urbana, 18 de Policía Nacional, 33 técnicos de Endesa y 12 inspectores de Trabajo.

Los supermercados que fueron intervenidos en este operativo se sitúan en varios distritos de Barcelona, algunos muy transitados. Se trata de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella.

Los técnicos de Endesa certificaron que 24 de los establecimientos habían manipulado las instalaciones para conectarse a la red general, eludiendo así el pago de electricidad para el mantenimiento de cámaras frigoríficas, iluminación y maquinaria.

Estas conexiones eran altamente precarias y no contaban con medidas de seguridad, lo que implicaba un riesgo elevado de incendio, sobre todo en locales situados bajo viviendas, trasteros o garajes. Se investiga ahora a 26 personas por delito de defraudación de fluido eléctrico.

Además, se han abierto 16 expedientes por vender productos caducados, etiquetado erróneo, básculas manipuladas para alterar el peso, venta sin licencia, incumplimientos de videovigilancia, normativa de tabaquismo o seguridad alimentaria.

La inspección también ha incluido 87 infracciones relacionadas, entre otros aspectos, con el bloqueo de las salidas de emergencias de los locales, baños impracticables o la exposición indebida de bebidas alcohólicas.

La Policía Nacional también identificó a 59 trabajadores y cinco fueron considerados víctimas de explotación laboral, que pueden suponer delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Otros cinco estaban en situación irregular, por lo que se ha abierto expediente de expulsión y se investiga a los responsables de los establecimientos. La Inspección de Trabajo sumó otras 23 infracciones laborales adicionales.

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha recibido toda la información necesaria para la retirada efectiva y destrucción de todos los alimentos que no cumplen con la normativa de seguridad, evitando en todo momento que regresen al circuito comercial.

