El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

Adiós a los cierres de supermercados. La competencia en el sector es cada vez más feroz y todos los 'retailers' buscan posicionarse en los mejores lugares para ganar cuota de mercado.

A pesar de que el liderazgo continúa copado por Mercadona, que tiene más de quince puntos frente al segundo rival, las enseñas intensifican sus esfuerzos para atraer nuevos clientes y cubrir diferentes necesidades.

La competencia está llevando a intensificar las aperturas y priorizar nuevos modelos de supermercados Envato Elements

Entre las firmas más fuertes en cuota de mercado en España, se encuentran algunas multinacionales como el Grupo El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Alcampo, Aldi o DIA. Después de un giro en el sector, las firmas priorizan el modelo de supermercado, calles comerciales, apuesta por surtido de marca blanca de calidad y un espacio más cuidado y con experiencia de compra.

La cadena que se expande por España: abre supermercados por todo el país

En este contexto, hay una enseña que cierra el ejercicio de 2025 con un importante plan de expansión. El Grupo Carrefour ha consolidado la inauguración número 100 en 2025, que supone alcanzar el centenar de nuevas tiendas en todo el país en tan solo un año.

La última inauguración se ha producido este martes 16 de diciembre, con un supermercado Carrefour Express situado en la calle General Perón de Madrid. La empresa cierra así el plan de expansión más ambicioso del sector.

Desde 2019, Carrefour se mantiene como la compañía líder en aperturas y con este ritmo acelerado de crecimiento ya ronda las 1.600 tiendas en España. Además, estas aperturas han logrado un gran impacto en las economías locales al generar 1.100 nuevos puestos de trabajo.

La firma consolida así un giro en su modelo de negocio, que en el pasado se centraba exclusivamente en el modelo hipermercado. Con la crisis del sector y el auge de los supermercados, la firma prefiere diversificar su negocio, apostando cada vez más por el supermercado, alguno con apertura 24 horas, así como el modelo de tienda de proximidad.

Además, este plan de reconversión del modelo de negocio también lleva a la firma a probar nuevos espacios comerciales. Así se puede comprobar con su reciente apertura en el intercambiador de Plaza Elíptica o en los aeropuertos de El Prat y Fuerteventura.