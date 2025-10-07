Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas

Actualmente, la situación del transporte público de Madrid presenta algunas incidencias y cortes de tráfico. Se están realizando algunas inversiones para automatizar la Línea 6 de Metro y que circule sin conductor, por ello, permanece cerrada. La Línea 7B tiene una interrupción, debido a un error en el diseño de las instalaciones.

Las líneas de metro se encuentran saturadas debido a las obras y aunque por el corte de algunas líneas se han habilitado autobuses lanzadera gratuitos, estos también se llenan. Muchos aseguran que el tiempo de espera en la cola para subirse al autobús es más largo que el propio trayecto.

Vídeo del consejero delegado de Metro

Los ciudadanos se quejan ante la situación asfixiante que les toca vivir a diario. Por otra parte, Ignacio Vázquez Casavilla, consejero delegado del metro de Madrid, ha difundido un vídeo en sus redes sociales donde se ve la vía abarrotada en Nuevos Ministerios.

Hoy, hora punta (576.169 viajeros). Algunos grupos interesados han difundido una imagen fija en Nuevos Ministerios. Pero si le damos al "play", el vídeo muestra la realidad: llega el tren y el andén se vacía. Así funciona @metro_madrid (no somos perfectos pero sí fiables). ???? pic.twitter.com/0X4nrgYDo7 — Ignacio Vázquez Casavilla (@ivazquez06) October 6, 2025

El consejero delegado del metro ha comentado: "El vídeo muestra la realidad: llega el tren y el andén se vacía. Así funciona metro Madrid (no somos perfectos pero sí fiables)". Esta secuencia difundida en X ha alcanzado más de 2.000 me gustas y unos 500 comentarios de personas indignadas.

Respuestas al vídeo

Un usuario responde: "La primera parada de la línea 8 es Nuevos Ministerios. El tren sale vacío y se llena allí por completo. El consejero delegado de Metro podría enseñar una imagen tres o cuatro paradas después, para que se vea cómo quedan los andenes. Pero Ignacio prefiere tomarte por gilipollas".

Otra usuaria aclara que no se puede tomar de ejemplo este vídeo porque "ese tren es línea 8 al aeropuerto y EMPIEZA en Nuevos Ministerios. Lógicamente cabe todo el mundo porque está vacío. Es una línea que no sirve de ejemplo de nada y que nadie usa para ir a trabajar".

"Pero hombreee, Sr. Consejero, que ha puesto usted la imagen de la llegada de un tren vacío o de inicio de línea... Cagoentó, vamos a pensar que ha tratado usted de colárnosla un poquito", otro usuario comparte este comentario.

Hay también comentarios que hacen alusión a la situación de los autobuses: "Claro y dentro como sardinas, por no hablar del bus sustituto de la L6, que hay horas que tienes que dejar pasar varios si quieres sobrevivir".

Así son la mayoría de los comentarios que aparecen en este vídeo, lo único que demuestra el consejero delegado es que intenta hacer ver una situación que no es la real, y que tanto afecta a las personas que tienen que coger líneas de metro abarrotadas, asfixiantes y de manera rutinaria.