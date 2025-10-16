Los Replicantes
Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Un nuevo estudio declara que Mercadona es el segundo supermercado con más ventas a nivel europeo con su marca propia.

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona
Mercadona Foto: CC
Andrea Torrente

16 Octubre 2025 17:33 (hace 2 horas)

Mercadona sigue entre los tres primeros supermercados que alcanzan un mayor número de ventas a nivel europeo. El último informe elaborado por NielsenIQ acerca de los principales mercados del continente, sitúa a la empresa de Juan Roig como la segunda con más ventas de toda Europa.

La marca valenciana de Roig, Mercadona, solo es superada por Marks & Spencer, una cadena británica que se hace con el primer puesto, con un 97 % de ventas. La española alcanza un 81 % de ventas procedentes de productos de la propia marca, lo que significa que son productos comercializados bajo el nombre del propio supermercado, en este caso, los productos de la marca Hacendado son comercializados por Mercadona.

Conseguir cifras tan altas supone estar en una posición de liderazgo a nivel europeo, demostrando que las estrategias que emplean de calidad, la innovación y los precios competitivos funcionan, lo que sigue siendo uno de los fuertes de Mercadona.

Resultados de NielsenIQ

Daniel Ducrocq, vicepresidente de Retail FMCG en Europa Occidental de NielsenIQ: "Mercadona lidera en penetración y 'share of wallet' entre los consumidores europeos". Estas palabras reconocen a la empresa española en materia de fidelización y rentabilidad.

El informe aclara que las estrategias basadas en la marca propia son una herramienta esencial de diferenciación, lealtad y margen en el sector de la distribución. Los resultados demuestran que Mercadona tiene la clave del éxito que combina calidad percibida, eficiencia logística y control exhaustivo del producto.

El modelo de la empresa valenciana basado en la "calidad total" significa un compromiso con la continua mejora del producto y una colaboración estrecha con los proveedores; así la marca blanca de la empresa ha conseguido un gran reconocimiento a nivel europeo.

