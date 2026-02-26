Economía

Adiós Ikea: su nuevo plan para convertir sus tiendas en centros comerciales

La multinacional sueca de mobiliario prepara un nuevo plan que reconvertirá por completo sus establecimientos.

Adiós Ikea: su nuevo plan para convertir sus tiendas en centros comerciales
Una tienda Ikea Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Febrero 2026 17:24 (hace 2 horas)

Adiós Ikea. La multinacional de mobiliario accesible de origen sueco se enfrenta al giro en el sector del 'retail', que prioriza la venta por internet y obliga a reformular los espacios comerciales para conectar con los clientes.

La firma se ha caracterizado habitualmente por desarrollar su propio modelo de negocio en tienda. Entre otros aspectos, destaca tradicionalmente por las experiencias de compra, interacción plena con los productos, pasillos guiados y puntos de hostelería muy atractivos.

Ikea quiere cambiar sus tiendas para adaptarse al nuevo retail
Ikea quiere cambiar sus tiendas para adaptarse al nuevo retail CC

Sin embargo, Ikea se ve obligada a continuar con estas reformas, y repensar sus establecimientos para adaptarlos a las nuevas tendencias del mercado. Se trata de buscar métodos para impulsar las ventas en el mercado físico.

Nuevo modelo de tienda Ikea: la multinacional cambia sus establecimientos

En pleno giro en el 'retail', la multinacional Ikea tiene intención de reformular sus tiendas para alquilar espacios en sus establecimientos a otras marcas, según publica el diario Vozpópuli.

De este modo, las tiendas de Ikea se convertirán en una especie de centros comerciales en las que también se podrá acceder a otros establecimientos, que alquilarán a la matriz del grupo. Este movimiento permitirá aumentar el atractivo de los establecimientos.

Este plan se ha desarrollado en el seno de Ingka Group, la empresa global que posee la mayoría de tiendas Ikea en el mundo. Se prevé que el plan vea la luz en las próximas semanas, aunque por el momento solo se prevé en Gran Bretaña, incluyendo una tienda Decathlon en el interior.

Este acuerdo permite beneficios a las dos partes. Mientras que Ikea se convertirá en el casero de las nuevas tiendas y rentabilizará mejor sus espacios, también logrará aumentar el tráfico ante la simbiosis de comercios que registrará en sus inmuebles, algo que beneficiará a ambos.

Una primera prueba

El proyecto, como recoge Vozpópuli, se probará en la tienda Ikea de Croydon, en Londres, donde se instalará una tienda de Decathlon en el interior. La firma deportiva tendrá un espacio independiente con entrada exclusiva para clientes, con una superficie de 1.188 metros cuadrados dentro de la tienda Ikea de 25.000 metros cuadrados.

Además, se esperan próximamente colaboraciones en otros mercados. En el caso de Austria, se prevé la firma Thomas Philipps, especialista en artículos de descuento para el hogar y el jardín.

Previamente, en Suecia, el grupo ya había dado sus primeros pasos en este sentido. Allí se lanzó un programa de 18 meses con Kjell & Compatny, una tienda nórdica de electrónica de consumo, en sus establecimientos en Estocolmo y Kalmar.

Por el momento, no hay planes inmediatos para trasladar este modelo de tienda Ikea a España, aunque se valorará en el futuro. En todo caso, si los números salen, Ingka prevé expandir el plan a otros mercados.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Adiós Ikea: inaugura un nuevo negocio en España que despide la venta de muebles

Adiós Ikea: inaugura un nuevo negocio en España que despide la venta de muebles

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Ikea abre este nuevo centro comercial en España el 27 de noviembre

Ni Ikea ni Jysk: la multinacional de mobiliario que abre tiendas por toda España

Ni Ikea ni Jysk: la multinacional de mobiliario que abre tiendas por toda España

Alerta de seguridad: Ikea retira esta lámpara por riesgo de descarga eléctrica

Alerta de seguridad: Ikea retira esta lámpara por riesgo de descarga eléctrica

Contenidos que te pueden interesar
Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Canarias: se siente en estas islas

Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Canarias: se siente en estas islas

Sale a la luz una brutal revelación de Airam: joven desaparecido en La Palma

Sale a la luz una brutal revelación de Airam: joven desaparecido en La Palma

La complicada situación de Maduro: no tiene dinero para un abogado en Estados Unidos

La complicada situación de Maduro: no tiene dinero para un abogado en Estados Unidos

Adiós Ikea: su nuevo plan para convertir sus tiendas en centros comerciales

Adiós Ikea: su nuevo plan para convertir sus tiendas en centros comerciales

Alerta por un ataque radiológico en Europa: Rusia planea culpar a Ucrania, según ISW

Alerta por un ataque radiológico en Europa: Rusia planea culpar a Ucrania, según ISW

Sentencia para los acusados de matar a la española Matilde Muñoz en un hotel de Indonesia

Sentencia para los acusados de matar a la española Matilde Muñoz en un hotel de Indonesia

Qué dice el color de tus ojos sobre tu salud: posibles enfermedades

Qué dice el color de tus ojos sobre tu salud: posibles enfermedades

Muere el influencer Jordan James: gastó 150.000 euros en cirugías para ser Kim Kardashian

Muere el influencer Jordan James: gastó 150.000 euros en cirugías para ser Kim Kardashian