Adiós Ikea: su nuevo plan para convertir sus tiendas en centros comerciales

Adiós Ikea. La multinacional de mobiliario accesible de origen sueco se enfrenta al giro en el sector del 'retail', que prioriza la venta por internet y obliga a reformular los espacios comerciales para conectar con los clientes.

La firma se ha caracterizado habitualmente por desarrollar su propio modelo de negocio en tienda. Entre otros aspectos, destaca tradicionalmente por las experiencias de compra, interacción plena con los productos, pasillos guiados y puntos de hostelería muy atractivos.

Ikea quiere cambiar sus tiendas para adaptarse al nuevo retail CC

Sin embargo, Ikea se ve obligada a continuar con estas reformas, y repensar sus establecimientos para adaptarlos a las nuevas tendencias del mercado. Se trata de buscar métodos para impulsar las ventas en el mercado físico.

Nuevo modelo de tienda Ikea: la multinacional cambia sus establecimientos

En pleno giro en el 'retail', la multinacional Ikea tiene intención de reformular sus tiendas para alquilar espacios en sus establecimientos a otras marcas, según publica el diario Vozpópuli.

De este modo, las tiendas de Ikea se convertirán en una especie de centros comerciales en las que también se podrá acceder a otros establecimientos, que alquilarán a la matriz del grupo. Este movimiento permitirá aumentar el atractivo de los establecimientos.

Este plan se ha desarrollado en el seno de Ingka Group, la empresa global que posee la mayoría de tiendas Ikea en el mundo. Se prevé que el plan vea la luz en las próximas semanas, aunque por el momento solo se prevé en Gran Bretaña, incluyendo una tienda Decathlon en el interior.

Este acuerdo permite beneficios a las dos partes. Mientras que Ikea se convertirá en el casero de las nuevas tiendas y rentabilizará mejor sus espacios, también logrará aumentar el tráfico ante la simbiosis de comercios que registrará en sus inmuebles, algo que beneficiará a ambos.

Una primera prueba

El proyecto, como recoge Vozpópuli, se probará en la tienda Ikea de Croydon, en Londres, donde se instalará una tienda de Decathlon en el interior. La firma deportiva tendrá un espacio independiente con entrada exclusiva para clientes, con una superficie de 1.188 metros cuadrados dentro de la tienda Ikea de 25.000 metros cuadrados.

Además, se esperan próximamente colaboraciones en otros mercados. En el caso de Austria, se prevé la firma Thomas Philipps, especialista en artículos de descuento para el hogar y el jardín.

Previamente, en Suecia, el grupo ya había dado sus primeros pasos en este sentido. Allí se lanzó un programa de 18 meses con Kjell & Compatny, una tienda nórdica de electrónica de consumo, en sus establecimientos en Estocolmo y Kalmar.

Por el momento, no hay planes inmediatos para trasladar este modelo de tienda Ikea a España, aunque se valorará en el futuro. En todo caso, si los números salen, Ingka prevé expandir el plan a otros mercados.