Los Replicantes
Economía

Adiós Ikea: cierra esta emblemática tienda en Madrid el 28 de febrero

La multinacional de venta de mobiliario de origen sueco cierra una emblemática tienda en Madrid en pleno giro comercial.

Adiós Ikea: cierra esta emblemática tienda en Madrid el 28 de febrero
Una tienda Ikea Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

17 Diciembre 2025 12:14 (hace 2 horas)

Adiós a Ikea en Madrid. La multinacional de venta de mobiliario de origen sueco inicia un pequeño repliegue en la región tras un importante plan de aperturas para reposiciones su negocio.

La firma se prepara para el cierre de uno de los establecimientos más recientes en Madrid. Se trata de la tienda urbana Ikea situada en Las Rozas, en el noroeste de la región, que dejará de operar el próximo 28 de febrero de 2026.

La multinacional Ikea ha confirmado que toda la plantilla que actualmente está trabajando en el establecimiento de Las Rozas será reubicadla en otras tiendas y que no se producirán despidos.

Ikea cierra una emblemática tienda en Madrid
Ikea cierra una emblemática tienda en Madrid

El establecimiento abrió sus puertas en agosto de 2021 y fue la quinta tienda de la marca en la Comunidad de Madrid. El establecimiento cuenta con un punto de recogida de pedidos online y buscaba dar servicio a esta zona de la región.

Un plan inicial de expansión

Los clientes de Ikea en Las Rozas debían trasladarse inicialmente a las otras cuatro tiendas que entonces tenía la firma, con gran formato en Alcorcón, Vallecas y San Sebastián de los Reyes; así como un punto urbano en la calle Goya en 2018.

La apertura en Las Rozas fue sucedida en 2022 por otra tienda urbana en la calle Fuencarral y en 2023 con aperturas en Torrejón de Ardoz y en el centro comercial Parquesur en Leganés, buscando cubrir el mayor nicho de clientes posible.

Sin embargo, la tienda de Las Rozas no ha cuajado después de cuatro años. La firma no ha logrado cubrir sus expectativas, ya que los clientes preferían desplazarse en vehículo a las tiendas de gran formato, con el centro Ikea Alcorcón conectado a través de la autovía M-50.

Campo de pruebas

Ikea considera el mercado español como un banco de pruebas en el que llevar a cabo iniciativas que después se pueden trasladar a otros mercados. La tienda Ikea Las Rozas, en el complejo Európolis, con competencia en este sector, buscaba ampliar el concepto de tienda urbana.

Estas tiendas urbanas, como la situada en la calle Goya de Madrid, tienen un espacio situado en el entorno de los 3.000 metros cuadrados, con surtido especializado en determinadas áreas y servicios de recogida de compra online o restauración.

La tienda de Las Rozas se planteó con una oferta enfocada en salón, cocina y comedor. Sin embargo, el diseño de la zona y los hábitos de movilidad han provocado que esta tienda se haya visto finalmente canibalizada por otras de la misma firma situadas en los alrededores.

