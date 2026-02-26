Adiós a esta popular firma de moda: cierra sus 32 tiendas en Madrid

Adiós a una emblemática firma de ropa en Madrid. El sector del 'retail' se enfrenta a un momento crítico ante el auge del comercio digital y la necesidad de reconvertir todo el negocio para afrontar el auge de competidores como Amazon, Shein o Zalando.

Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta una tienda, centro comercial o grandes almacenes para adquirir productos de todo tipo, incluyendo prendas de grandes firmas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, El Ganso, Scalpers, Calvin Klein o Pepe Jeans.

Ahora, los clientes pueden adquirir todos los productos directamente desde casa, a través de las plataformas digitales. Las firmas tradicionales intentan adaptarse mediante una reducción de tiendas y priorizar los espacios con fines experienciales en puntos turísticos. Pero no todas las firmas logran adaptarse a los cambios.

Cierre de una histórica cadena de moda en Madrid: desaparece para siempre

En este contexto, la histórica cadena de tiendas madrileña Cadena Q ha anunciado el cierre de su actividad tras no lograr superar su complicada situación financiera. Por este motivo, bajará la persiana de sus 32 tiendas en España.

La firma vendía prendas de ropa a precios reducidos Cadena Q

La empresa se había acogido hace un año al concurso de acreedores. Ahora, esta decisión supone la salida de 140 trabajadores y el final de una trayectoria empresarial que arrancó en 1965.

La firma destacaba como una cadena popular de moda a precios reducidos, con precios que rondaban los 3,5 y 4 euros en sus prendas. Pero se ha visto afectada por el desplome de las tiendas ante el auge del comercio digital, pero también la proliferación de firmas 'low cost' en los barrios, como Pepco, Zeeman o Kik.

Por este motivo, los administradores concursares se han reunido con los delegados sindicales para comunicar que la empresa ya no tiene viabilidad. Se ha formado la liquidación de la sociedad Sincrostar, mediante la cual operaba la cadena, y se presentará un ERE de extinción que afectará al total de la plantilla de sus tiendas.

La firma entró en concurso de acreedores hace un año, cuando ya aplicó un primer ERE que afectó al 50% de la plantilla, que entonces rondaba las 300 personas. Desde entonces, la empresa ha ido reduciendo su negocio, con cierre de tiendas, reducción de estructura y búsqueda de alternativas que no han prosperado.

Lejos de un momento histórico de crecimiento

El cierre de Cadena Q contrasta con la época de bonanza para la compañía. En 2010, contaba con 105 establecimientos, de los que 52 eran tiendas propias, 24 funcionaban como franquicias y 29 estaban ubicados en córners dentro de las tiendas Número 1, sobre todo en Canarias.

El modelo de negocio estaba centrado en barrios de ciudades con más de 40.000 habitantes, destacando el trato cercano de los empleados con los vecinos. La firma no se ubicaba en grandes centros comerciales o ubicaciones prime, sino entornos residenciales donde la moda básica y económica conectaba con los potenciales clientes y fidelizaba.

La empresa se fundó en 1965, de la mano de los hermanos Jesús y Víctor Muñoz en Madrid. Durante décadas se consolidó como referencia entre las tiendas de ropa española y con moda asequible para hombre, mujer y niño. Su fórmula tenía precios bajos, rotación de producto y presencia en barrios con gran densidad de población.

Además, Cadena Q contaba con su propia marca de ropa, Tutuo, que reforzaba su identidad y permitía ajustar márgenes. En 2003 dio impulso al crecimiento con la entrada de dos fondos de capital de riesgo, Catalana d'Iniciatives y EBN Capital Riesgo, que adquirieron el 75% de la compañía. Se buscaba una mayor profesionalización del negocio y el crecimiento, pero el freno se ha encontrado en los cambios de hábitos de consumo.

Ahora, la firma de tiendas Cadena Q se ve abocada al cierre, lo que supondrá la desaparición de las 32 tiendas que todavía permanecían abiertas. Este anuncio supondrá el final definitivo para una historia de seis décadas de actividad.