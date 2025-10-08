Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial de Madrid

Adiós a El Corte Inglés en Madrid. La enseña de supermercados, hipermercados y centros comerciales está reformando su estructura para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, concentrando su oferta y afrontando el auge de 'retailers' digitales como Zalando, Shein o Amazon.

Los clientes buscan ahora un factor añadido para desplazarse a la tienda, por lo que el nuevo modelo incluye una estética más cuidada y una mayor atención a las experiencias de compra, incluyendo ofertas de gastronomía como Rodilla, Gourmet El Corte Inglés o BaRRa de Pintxos.

Hay que tener en cuenta que ya no es necesario desplazarse hasta un centro comercial del Grupo El Corte Inglés para comprar productos de primeras marcas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Carolina Herrera, El Ganso, Scalpers, Scuffers, Pepe Jeans, Green Coast, Sfera, Tintoretto, Easy Wear y Unit.

El Corte Inglés está adaptándose a las nuevas tendencias del retail CC

Por este motivo, la firma de grandes almacenes ya se ha desprendido de algunos centros comerciales como El Corte Inglés El Bercial, El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Campo de las Naciones, El Corte Inglés Sanchinarro, El Corte Inglés Alcalá de Henares, El Corte Inglés Madrid Xanadú o El Corte Inglés Pozuelo.

Adiós El Corte Inglés: cierra un histórico centro en la capital

En el marco de este giro en su modelo de negocio, el grupo El Corte Inglés ha cerrado un histórico centro comercial en pleno Madrid. Se trata del centro comercial Supercor Boadilla del Monte, que ha sido reformado para abrir como un centro comercial Supermercados El Corte Inglés Boadilla del Monte.

Este nuevo concepto tiene una estética más cuidada, puede ofrecer también espacios de hostelería y remite con mejor claridad al Grupo El Corte Inglés, que cuenta también con los Supermercados El Corte Inglés a pie de calle y los hipermercados Hipercor.

Esta es una nueva apuesta por las experiencias de compra y un posicionamiento en la categoría gourmet, con marcas de primeras firmas pero con un amplio surtido de marca propia El Corte Inglés, con la que afrontar el auge del modelo Mercadona.

El centro comercial El Corte Inglés Boadilla del Monte también cuenta ahora con otras tiendas que no existían hasta ahora. Después de cerrar el espacio Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte, se ha reformado la tienda bajo el modelo Unit.

Se trata de una marca propia del Grupo El Corte Inglés con prendas de moda a precios más reducidos, que también se puede encontrar en sus centros comerciales con córners como en El Corte Inglés El Bercial, o espacios propios en los hipermercados Hipercor.

El Grupo El Corte Inglés confirma con este giro su apuesta por adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail', enfocándose en una mejor experiencia de compra y un añadido para que sus clientes apuesten por la compra tradicional frente a la digital.