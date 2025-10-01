Adiós El Corte Inglés: cierra este centro comercial de Madrid para competir con Primark

Adiós El Corte Inglés. La enseña de supermercados, hipermercados y centros comerciales se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y conectar con los consumidores.

Los clientes del Grupo El Corte Inglés ya no necesitan desplazarse a un centro comercial para comprar productos de marcas consolidadas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss, Carolina Herrera, El Ganso, Scalpers, Scuffers, Pepe Jeans, Gucci o Valentino.

Por el contrario, los clientes pueden optar por el comercio digital, a la vez que cada vez buscan opciones más competitivas en precio. Un modelo de ropa 'low cost' que, por el contrario, solo resulta rentable en formato físico, algo que evidencia la proliferación de cadenas del sector como Primark, Lefties, Pepco, Zeeman o Kik.

Reforma de un emblemático centro comercial de El Corte Inglés en Madrid: competirá con Primark

En el marco de esta política, el Grupo El Corte Inglés ha reabierto un centro comercial cerrado recientemente en Madrid, aunque bajo un nuevo formato. Se trata del centro Outlet El Corte Ingles Boadilla del Monte, que fue clausurado junto al complejo Outlet El Corte Inglés Vista Alegre, también en la capital.

En el caso de Boadilla del Monte, El Corte inglés ha reformado todas las instalaciones del antiguo centro comercial Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte con el objetivo de inaugurar un nuevo formato de venta bajo la marca Unit Boadilla del Monte.

Nuevo centro comercial Unit El Corte Inglés en Boadilla del Monte Maps

Esta marca ya tiene varias tiendas en la Comunidad de Madrid, como Unit El Escorial, Unit Majadahonda o Unit H2Ocio en Rivas-Vaciamadrid. Además, la firma también está presente en formato córner de Hipercor, dentro de los hipermercados del Grupo El Corte Inglés, en centros comerciales como El Corte Inglés El Bercial, El Corte Inglés San José de Valderas, El Corte Inglés Campo de las Naciones, El Corte Inglés Sanchinarro, El Corte Inglés Alcalá de Henares, El Corte Inglés Madrid Xanadú o El Corte Inglés Pozuelo.

Nacida en 2017, ofrece moda a precios accesibles, especialmente a familias que buscan precios reducidos. Se pueden encontrar colecciones completas de mujer, hombre e infantil, así como zapatería, lencería o complementos.

Los precios son mucho más accesibles que otras enseñas del Grupo El Corte Inglés, con camisetas de niño o bebé desde 6 euros, vestidos por 12 euros o pantalones por menos de 20 euros. Son precios que pueden competir fácilmente con enseñas como Primark o Lefties.

Giro en El Corte Inglés: también reforma su supermercado

El cambio del centro comercial Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte a Unit Boadilla del Monte se suma al giro en el supermercado de la firma. Hasta ahora operaba bajo el formato Supercor Boadilla del Monte, pero ahora ha sido reabierto bajo la marca Supermercados El Corte Inglés Boadilla del Monte.

El supermercado se ubica frente a la tienda Unit, junto a la oferta habitual que ofrecía Supercor con productos frescos, ultramarinos, congelados o platos preparados, ahora también apuesta por incluir el servicio Click&Car, para recoger los pedidos sin ni siquiera acceder al establecimiento.

El Corte Inglés quiere hacer frente al auge de enseñas low costo como Primark Maps

Esto se suma a la inclusión de opciones de restauración, entre las que se encuentran Sushi Spot, La Finca, Alta Expresión y La Real. Es una apuesta por las experencias de compra y la calidad gourmet, que ya ha emprendido en la reforma de centros comerciales como El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Princesa o El Corte Inglés Preciados, con opciones de restauración como BaRRa de Pintxos, Rodilla o Gourmet El Corte Inglés.

El centro comercial El Corte Inglés Boadilla del Monte se completa con la Agencia de Viajes El Corte Inglés, abierta junto al supermercado. Esta nueva tienda incorpora los elementos del nuevo modelo de negocio, con una estética cuidada y buscando mejorar al máximo la experiencia de los clientes.

Todos estos movimientos confirman el giro del Grupo El Corte Inglés por ampliar su nicho de mercado con precios más competitivos y ante el auge de enseñas 'low cost' en el sector del 'retail', como Primark o Lefties. También, la apuesta por las experiencias de compra y la necesidad del valor añadido para la compra en físico.