El Corte Inglés inaugura este nuevo centro comercial en Madrid el 18 de septiembre

El Corte Inglés se encuentra clausurando algunos de sus centros comerciales más emblemáticos en pleno giro en el 'retail', pero su próxima inauguración confirma que la empresa de supermercados, hipermercados y centros comerciales quiere dar un giro a su modelo de negocio.

El Grupo El Corte Inglés quiere desprenderse de activos que considera activos no rentables o no prioritarios, motivo por el que ya ha bajado la persiana a centros comerciales emblemáticos como El Corte Inglés Méndez Álvaro, El Corte Inglés Arroyosur, El Corte Inglés La Vaguada, El Corte Inglés Parquesur, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte, Outlet El Corte Inglés Vistalegre y Outlet El Corte Inglés Rivas.

El objetivo es priorizar determinados establecimientos e impulsar un formato de venta experiencial, destinado a ofrecer un añadido a aquellos clientes que ya no necesitan desplazarse hacia un centro comercial para comprar prendas de primeras marcas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, El Ganso, Scalpers, Lacoste, Hugo Boss, Levi's, Pepe Jeans, Carolina Herrera, Armani, Spagnolo, Louis Vuitton, Balenciaga, Green Coast, Easy Wear, Tintoretto o Unit.

De este modo, ha reformado algunos centros comerciales El Corte Inglés emblemáticos como El Corte Inglés Castellana, El Corte Inglés Preciados o El Corte Inglés San José de Valderas, incluyendo ofertas de gastronomía como Rodilla, BaRRa de Pintxos o Gourmet El Corte Inglés.

El Corte Inglés se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio CC

Pero no es el único movimiento de la compañía. El Grupo El Corte Inglés también ha confirmado este giro en el retail con la reforma de un antiguo centro comercial Bricor que ahora abre como un nuevo centro comercial con un renovado modelo de venta.

Adiós Bricor: El Corte Inglés confirma el giro en sus centros comerciales con una nueva apertura

En el marco de esta política, el Grupo El Corte Inglés ha anunciado la inauguración del nuevo centro comercial Outlet El Corte Inglés Alcalá de Henares, que se situará junto a su emblemático centro comercial El Corte Inglés de Alcalá de Henares para potenciar la oferta de este complejo.

La gran pregunta es, ¿cuándo abrirá el nuevo outlet de El Corte Inglés de Alcalá de Henares? Ya hay respuesta, puesto que el centro comercial Outlet El Corte Inglés Alcalá de Henares abrirá sus puertas el 18 de septiembre y se ubicará en el antiguo edificio de Bricor, una enseña que está en proceso de desaparición, que competía con enseñas como Leroy Merlin, Obramat o Bauhaus y que también pertenecía al Grupo El Corte Inglés.

¡BOMBAZO!



El Corte Inglés lanza OUTLET HOME en la anterior nave de Bricor de ALCALÁ DE HENARES



Apertura inminente pic.twitter.com/9mEYoF9niW — RetailerMadrid (@RetailerMadrid) August 30, 2025

A diferencia de otros centros comerciales Outlet El Corte Inglés, en este nuevo complejo no habrá oferta de moda, sino que se centrará en la venta de productos de electrónica, hogar y electrodomésticos con precios sensiblemente inferiores a la media del mercado.

La ausencia de ropa en este nuevo centro comercial El Corte Inglés busca evitar la competencia entre complejos del Grupo El Corte Inglés, puesto que la empresa del triángulo verde ya ofrece esta oferta en los centros comerciales Outlet El Corte Inglés Parque Corredor y Outlet El Corte Inglés Ferial Plaza, próximos al nuevo complejo.

Esta inauguración supone una nueva oferta del Grupo El Corte Inglés en Alcalá de Henares. La enseña está presente en la ciudad con el centro comercial El Corte Inglés Alcalá de Henares e Hipercor Alcalá de Henares, situados en el barrio de La Garena. En el pasado también operaba Bricor Alcalá de Henares, pero fue clausurado ante el declive de la marca. Ahora, su espacio será ocupado por un nuevo centro comercial Outlet El Corte Inglés.

Estos movimientos confirman el giro comercial del Grupo El Corte Inglés para ampliar nichos de mercado y potenciar todo el stock que tiene disponible los grandes almacenes. La venta online se prioriza para productos de primeras categorías, los centros comerciales para compras experienciales y los centros outlet para llegar a públicos más amplios.