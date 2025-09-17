Adiós El Corte Inglés: cierra estos cuatro centros comerciales en Madrid y abre un Outlet

Adiós El Corte Inglés. La enseña de supermercados, hipermercados y centros comerciales está reformando su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. La enseña tiene como objetivos conectar con las nuevas generaciones y adaptarse a un mercado online copado por firmas como Amazon, Shein o Zalando.

El Grupo El Corte Inglés se enfrenta a un contexto en el que los clientes ya no necesitan desplazarse a uno de sus centros comerciales para comprar productos de firmas exclusivas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Carolina Herrera, Armani, El Ganso, Scalpers, Scuffers, Prada, Valentino, Gucci, Levi's, Pepe Jeans, Tommy Jeans, Lacoste, Adidas, Nike, Puma, Green Coast, Easy Wear, Unit o Tintoretto.

En un contexto de pleno giro en el 'retail', los clientes apuestan por las experiencias de compra. Por este motivo, el Grupo El Corte Inglés está reformando sus centros comerciales para adaptarse al nuevo 'retail', incluyendo nuevas ofertas de gastronomía para alargar la estancia de los clientes, como Rodilla, Las Nubes, La Martinuca, BaRRa de Pintxos o Gourmet El Corte Inglés.

El Corte Inglés confirma su giro de negocio con el cambio de sus centros comerciales en Madrid CC

Mientras tanto, la enseña ha reducido su apuesta por algunas divisiones, como Bricor, Hipercor o Supercor, mientras que ha potenciado marcas como Viajes El Corte Inglés, Supermercados El Corte Inglés o centros comerciales El Corte Inglés.

Cierre de El Corte Inglés: se desprende de estos cuatro centros comerciales en Madrid y abre nuevo Outlet

En el marco de esta política, el Grupo El Corte Inglés también está ejecutando un notable cambio en otra de sus divisiones. Se trata de los centros comerciales Outlet El Corte Inglés, en los que ofrece productos de primeras marcas a precios reducidos, con temporadas pasadas y un 'stock' variable que invita a los clientes a desplazarse a sus tiendas para aprovechar una oportunidad de compra.

La enseña de grandes almacenes se prepara ahora para inaugurar un nuevo centro comercial Outlet El Corte Inglés. La inauguración llega este jueves, 18 de septiembre, con un nuevo centro Outlet El Corte Inglés especializado exclusivamente en electrodomésticos, electrónica y artículos para el hogar.

El nuevo centro comercial Outlet El Corte Inglés Alcalá de Henares se abrirá junto al centro comercial El Corte Inglés de Alcalá de Henares e Hipercor Alcalá de Henares. Ocupará una nave que previamente se empleaba como centro comercial Bricor Alcalá de Henares, una marca destinada a competir con enseñas como Leroy Merlin, Obramat, Bauhaus o Brico Depot, pero que no caló entre los consumidores y entró en desuso desde la pasada crisis.

Esta inauguración de El Corte Inglés supone un giro en su modelo de negocio respecto a los centros comerciales Outlet El Corte Inglés, ya que en Alcalá de Henares no se venderán productos de moda y complementos, a diferencia del resto de centros de la misma categoría, algunos cercanos como el centro comercial Outlet El Corte Inglés Parque Corredor o el centro comercial Outlet El Corte Inglés Ferial Plaza.

La medida también contrasta con la reciente política del Grupo El Corte Inglés respecto a su división Outlet El Corte Inglés. La firma ya ha cerrado cuatro centros comerciales de esta categoría en la Comunidad de Madrid, el centro comercial Outlet El Corte Inglés Vistalegre, Outlet El Corte Inglés Boadilla del Monte, Outlet El Corte Inglés Rivas-Vaciamadrid y Outlet El Corte Inglés Nassica.

De este modo, el Grupo El Corte Inglés ha reducido notablemente la presencia de sus centros comerciales Outlet El Corte Inglés y se mantiene en la región con los centros comerciales Outlet El Corte Inglés Sambil Madrid, Outlet El Corte Inglés Parque Corredor, Outlet El Corte Inglés San José de Valderas, Outlet El Corte Inglés San Sebastián de los Reyes, Outlet El Corte Inglés Abada y Outlet El Corte Inglés Arapiles.

Este giro confirma el esfuerzo del Grupo El Corte Inglés por diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, precisamente cuando la venta digital y la proliferación de enseñas de venta de ropa de segunda mano como Vinted, Vestiaire, Percentil o Humana están copando el mercado y arañando cuota de mercado a las grandes empresas.