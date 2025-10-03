Adiós a la tarjeta de El Corte Inglés: giro de modelo en sus centros comerciales

Adiós a la tarjeta de compra de El Corte Inglés tal y como la conocíamos. La enseña de supermercados, hipermercados y centros comerciales se encuentra inmersa en un drástico giro en su estrategia comercial para adaptarse a los nuevos tiempos y tendencias del 'retail'.

Estos cambios se aprecian en todas las divisiones del Grupo El Corte Inglés, incluyendo Supercor, Supermercados El Corte Inglés, Hipercor, centros comerciales El Corte Inglés, Sfera, Viajes El Corte Inglés o Supermercados Sánchez Romero.

El Corte Inglés está ejecutando un drástico giro en su estrategia comercial CC

El Corte Inglés busca conectar con las nuevas tendencias del 'retail' y, junto con el auge de su plataforma digital, cierre de tiendas y reconversión de sus centros comerciales en un formato de experiencias, también cambia otro de los pilares de su modelo de negocio.

Giro en El Corte Inglés: cambia su tarjeta de compra

Una de las grandes características del Grupo El Corte Inglés es su famosa tarjeta de compra El Corte Inglés. Esta iniciativa surgió en la década de 1960 para fidelizar a la clientela, en plena era del desarrollismo, facilitando la compra a crédito en sus tiendas. Un modelo que dio accesibilidad a sus clientes para hacerse con productos menos asequibles en sus establecimientos.

Sin embargo, la empresa ha iniciado una revolución que implica un brutal giro en su modelo de tarjeta El Corte Inglés. El Grupo firmó en 2022 un acuerdo con Mastercard que amplió los usos de la tarjeta al permitir que pudiera competir con otros bancos y pudiera ser utilizada fuera de los centros de El Corte Inglés.

Este giro radical en su modelo de negocio ha ampliado la potencialidad de la tarjeta El Corte Inglés. El grupo de grandes almacenes ya ha financiado 1.372 millones de euros en compras fuera de su negocio y permite usar esta credencial en cualquier lugar del mundo.

El cambio de estrategia ha llevado al Grupo El Corte Inglés a alzarse como un rival de los bancos tradicionales y las fintech emergentes, una meta que ha logrado en tan solo dos años. Hay que recordar que la empresa cuenta con 11,7 millones de tarjetas en circulación, por lo que repentinamente ha convertido esta herramienta en una destacada arma financiera, moviendo una cantidad de dinero muy superior a otras empresas de su, ahora, competencia.

La nueva estrategia de El Corte Inglés ha logrado un rápido éxito comercial y de implantación. En su poder se encuentra que, a diferencia de empresas emergentes, El Corte Inglés cuenta con la mayor base de clientes fidelizados de España. El único esfuerzo, por tanto, se ha centrado en los acuerdos necesarios para aumentar la capacidad de su tarjeta.

En todo caso, el giro de El Corte Inglés respecto a su tarjeta no ha supuesto una merma de sus capacidades. El grupo mantiene las habituales ventajas que ya ofrecía previamente, como pagos sin intereses de hasta 60 días en su comercio, pero también otras posibilidades como promociones geolocalizadas, aplicación móvil o notificaciones push para una mejora de la experiencia de cliente.

Todos estos movimientos confirman el giro comercial de El Corte Inglés que, a pesar de haber experimentado recientemente una crisis de modelo comercial, confirma su solvencia derivada de la gran fidelidad de su clientela.