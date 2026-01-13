Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Adiós El Corte Inglés. La firma de grandes almacenes enfrenta una revisión de su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail', ante el auge del comercio digital con firmas como Amazon, Shein o Zalando.

El Grupo El Corte Inglés se ve obligado a reposicionar sus centros comerciales mediante un formato experiencial con ofertas de entretenimiento y hostelería como Rodilla, BaRRa de Pintxos o Gourmet El Corte Inglés. Además, paralelamente, potencia su plataforma digital para llegar a las nuevas necesidades de los consumidores.

Además, la firma de grandes almacenes tiene un reto en uno de los sectores que se encuentra en pleno auge: los supermercados. La firma opera con varias marcas (Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés), pero el modelo hipermercado está estancado y los formatos Supercor no despegan y están en retroceso.

El formato de venta que realmente está funcionando a El Corte Inglés en la actualidad son los Supermercados El Corte Inglés, que está independizando de sus centros comerciales para inaugurarlos a pie de calle.

El Corte Inglés se encuentra en plena transformación para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado CC

Este formato de supermercado tiene un aspecto completamente renovado, con una estética muy cuidada y la potenciación de experiencias de compra o formatos de hostelería. Sin embargo, a pesar de que es la marca que ahora expande el Grupo El Corte Inglés, lo cierto es que algunos proyectos terminan por suspenderse.

Cierre de El Corte Inglés: este establecimiento cierra sus puertas

En este plan de expansión de Supermercados El Corte Inglés, la firma de supermercados, hipermercados y centros comerciales ha confirmado que abandona un proyecto muy ambicioso.

Se trata de la intención de instalar un supermercado de lujo bajo la marca Supermercados El Corte Inglés en el antiguo concesionario de Renault, en plena Gran Vía de Bilbao.

El Grupo El Corte Inglés ha adoptado esta drástica decisión tras comprobar que las condiciones del inmueble impedían llevar a cabo toda la actividad empresarial prevista, como publica El Correo Vasco. Por tanto, se trata de un problema técnico y no está relacionado con un giro en la estrategia de la empresa.

La sorpresa se ha extendido en Bilbao ante la paralización de este proyecto. A pesar de que nunca se terminó de confirmar del todo la inauguración de este supermercado, era ampliamente comentada la intención de abrir un gran establecimiento de la compañía, incluyendo un punto de Gourmet El Corte Inglés y siguiendo la estrategia con San Lorenzo de El Escorial en Madrid, Sotogrande en Málaga o Barcelona.

La suspensión de este proyecto ha supuesto un golpe para el sector comercial de Bilbao, que aspiraba a lograr un nuevo revulsivo para el centro de la ciudad por el impacto que podría generar en clientes.