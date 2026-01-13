Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

La firma de supermercados, hipermercados y centros comerciales se desprende de un gran proyecto empresarial.

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España
Un centro comercial El Corte Inglés Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

13 Enero 2026 15:43 (hace 7 horas)

Adiós El Corte Inglés. La firma de grandes almacenes enfrenta una revisión de su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail', ante el auge del comercio digital con firmas como Amazon, Shein o Zalando.

Vídeos Los Replicantes

El Grupo El Corte Inglés se ve obligado a reposicionar sus centros comerciales mediante un formato experiencial con ofertas de entretenimiento y hostelería como Rodilla, BaRRa de Pintxos o Gourmet El Corte Inglés. Además, paralelamente, potencia su plataforma digital para llegar a las nuevas necesidades de los consumidores.

Además, la firma de grandes almacenes tiene un reto en uno de los sectores que se encuentra en pleno auge: los supermercados. La firma opera con varias marcas (Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés), pero el modelo hipermercado está estancado y los formatos Supercor no despegan y están en retroceso.

El formato de venta que realmente está funcionando a El Corte Inglés en la actualidad son los Supermercados El Corte Inglés, que está independizando de sus centros comerciales para inaugurarlos a pie de calle.

El Corte Inglés se encuentra en plena transformación para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado
El Corte Inglés se encuentra en plena transformación para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado CC

Este formato de supermercado tiene un aspecto completamente renovado, con una estética muy cuidada y la potenciación de experiencias de compra o formatos de hostelería. Sin embargo, a pesar de que es la marca que ahora expande el Grupo El Corte Inglés, lo cierto es que algunos proyectos terminan por suspenderse.

Cierre de El Corte Inglés: este establecimiento cierra sus puertas

En este plan de expansión de Supermercados El Corte Inglés, la firma de supermercados, hipermercados y centros comerciales ha confirmado que abandona un proyecto muy ambicioso.

Se trata de la intención de instalar un supermercado de lujo bajo la marca Supermercados El Corte Inglés en el antiguo concesionario de Renault, en plena Gran Vía de Bilbao.

El Grupo El Corte Inglés ha adoptado esta drástica decisión tras comprobar que las condiciones del inmueble impedían llevar a cabo toda la actividad empresarial prevista, como publica El Correo Vasco. Por tanto, se trata de un problema técnico y no está relacionado con un giro en la estrategia de la empresa.

La sorpresa se ha extendido en Bilbao ante la paralización de este proyecto. A pesar de que nunca se terminó de confirmar del todo la inauguración de este supermercado, era ampliamente comentada la intención de abrir un gran establecimiento de la compañía, incluyendo un punto de Gourmet El Corte Inglés y siguiendo la estrategia con San Lorenzo de El Escorial en Madrid, Sotogrande en Málaga o Barcelona.

La suspensión de este proyecto ha supuesto un golpe para el sector comercial de Bilbao, que aspiraba a lograr un nuevo revulsivo para el centro de la ciudad por el impacto que podría generar en clientes.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Cuándo cierran centros comerciales en Nochevieja y Año Nuevo 2026: El Corte Inglés, Zara..

Cuándo cierran centros comerciales en Nochevieja y Año Nuevo 2026: El Corte Inglés, Zara..

Cuándo cierran centros comerciales en Nochevieja y Año Nuevo 2026: El Corte Inglés, Zara..

Cuándo cierran centros comerciales en Nochevieja y Año Nuevo 2026: El Corte Inglés, Zara..

Ni El Corte Inglés ni Carrefour: la multinacional que cierra 14 centros comerciales

Ni El Corte Inglés ni Carrefour: la multinacional que cierra 14 centros comerciales

Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026: fechas en Zara, El Corte Inglés, Mango...

Cuándo terminan las rebajas de invierno 2026: fechas en Zara, El Corte Inglés, Mango...

Ni Mercadona ni El Corte Inglés: este supermercado abre medio centenar de tiendas en 2026

Ni Mercadona ni El Corte Inglés: este supermercado abre medio centenar de tiendas en 2026

Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Adiós El Corte Inglés, Carrefour y DIA: sus nuevos modelos de supermercados

Contenidos que te pueden interesar
Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

Detenido por asesinar a un joven de 21 años en Las Palmas por "orgullo"

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

La desigualdad del alquiler: la renta de los caseros supera en un 82% a los inquilinos

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Ayudas a la maternidad 2026: así puedes conseguir un ingreso de 500 euros

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

Mueren dos pacientes de cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo de uso de medicamento

La red social X sufre una caída a nivel mundial

La red social X sufre una caída a nivel mundial

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Adiós El Corte Inglés: cierra este emblemático centro comercial en España

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Abren una investigación en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias por agresión sexual

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años

Muere repentinamente el novillero Nicolás Cubero a los 17 años