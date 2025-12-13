Adiós DGT: la multa de 30.000 euros a la que te expones desde el 1 de enero de 2026

Nueva multa a la que se enfrentarán todos los conductores en España desde el 1 de enero de 2026. La Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a llevar la baliza V16 en el vehículo, un dispositivo que sustituirá a los triángulos de señalización.

Este nuevo elemento sirve para que los ocupantes de los vehículos puedan advertir de su peligro en carretera, con un aviso geolocalizado a los servicios de emergencia. Además, evitará riesgo de arrollamiento por colocar los triángulos en la calzada.

La nueva norma afecta tan solo a los vehículos españoles, puesto que en otros países de la Unión Europea seguirá sin ser obligatorio. Por este motivo, los coches procedentes del exterior podrán seguir empleando los triángulos al salir del país.

Una multa de 30.000 euros: la sanción a la que te expones

La medida aprobada por la DGT entrará en vigor en España el 1 de enero de 2026. Por este motivo, todos aquellos vehículos que no porten esta herramienta serán sancionados. Además, si se activa la luz V16 y se mantiene activa sin ninguna emergencia, se podrá castigar con hasta 30.000 euros de multa. Este tipo de sanción también se produce cuando llamamos a los servicios de emergencias 112 por un motivo falso.

La luz V16 tiene como objetivo facilitar la gestión de accidentes DGT

El nuevo dispositivo V16 cuenta con 100 segundos desde que se enciende hasta que transmite la señal de localización. Por este motivo, se puede apagar en este lapso de tiempo en el caso de que se haya encendido sin querer.

Además, hay que tener en cuenta en estos dispositivos es la batería y la posibilidad de utilizarla en cualquier momento. La autonomía estándar se extiende durante 18 meses y, en el caso de que se haya agotado sin cambiarla, puede suponer también una norma, puesto que se exige tener una baliza en correcto funcionamiento.

La luz V16 es un dispositivo luminoso de emergencia que se sitúa encima del vehículo y emite una luz de alta intensidad, así como se conecta con la plataforma DGT 3.0 para enviar su ubicación en tiempo real. Portarla será obligatorio desde el 1 de enero de 2026 y sustituirá a los triángulos de emergencia.

Este nuevo dispositivo permite señalizar un vehículo en caso de avería o accidente sin tener que bajarse del coche, reduciendo el riesgo de arrollamiento para el conductor. La luz es visible a 360º desde un kilómetro de distancia, incluso con niebla o lluvia. Además, la información de ubicación se reenvía automáticamente a los vehículos conectados y a los paneles de mensaje variable para alertar a otros conductores. Tan solo quedarán excluidas las motocicletas, vehículos de tres ruedas y cuadriciclos.

Con esta nueva medida, la DGT pretende facilitar la seguridad en carretera de todos los conductores, priorizando una mejor gestión de los accidentes en carretera y mayor seguridad para todos los conductores en caso de emergencia.