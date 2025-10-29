Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?

La DGT quiere ofrecer un trato más individualizado a los conductores mayores de 65 años para que puedan seguir conduciendo.

¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Conductor adulto Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

29 Octubre 2025 11:00 (hace 17 horas)

Cuando alcanzamos una edad adulta, el cuerpo empieza a experimentar cambios y, en muchos casos, los sentidos como la vista o el oído son los primeros perjudicados. La disminución de la vista y la pérdida parcial de la audición son síntomas de que ya no tenemos veinte ni treinta años. Hay personas que no manifiestan nunca estas desventajas de la edad, pero otras muchas sí. Así, para garantizar la seguridad en carretera de todo el mundo se han implantado una serie de medidas.

Vídeos Los Replicantes

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido una serie de normas que afectan a la población conductora mayor de 65 años. El objetivo es ofrecer un trato más personalizado a estas personas sin tener que retirarles el carnet de manera automática; los mayores podrán seguir usando su derecho a la movilidad. Una estimación asegura que hay cuatro millones de conductores en este tramo de edad, pero que las normas afectan a unos 250.000.

¿Qué medidas se han impuesto para este público conductor?

Para que el trato sea más íntimo con el conductor, las personas responsables de Tráfico han realizado evaluaciones psicológicas y médicas para ver el estado en el que se encuentra el adulto. Una vez obtenidos los resultados, cada conductor tendrá una serie de restricciones personalizadas en función de sus limitaciones.

Las restricciones de cada conductor mayor de 65 años vendrán indicadas en la parte posterior del carnet de conducir a través de un código numérico. Estas normas que tendrán que seguir nuestros mayores pueden ser: no conducir por la noche o cuando haya poca visibilidad, no podrán ir a determinadas zonas geográficas, tendrán que ir acompañados si van a realizar un trayecto de larga duración o utilizar obligatoriamente gafas o audífonos por prescripción médica. Pueden tener una limitación, dos o más; dependerá de cada persona.

Pareja adulta en un coche
Pareja adulta en un coche Envato elements

Palabras de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha querido incidir en que las personas no tienen que dejar de conducir por una mera cuestión de edad, sino de capacidades físicas o psicológicas: "Seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga el conductor".

Para que estas normas funcionen adecuadamente, los conductores mayores de 65 años tendrán que someterse a exámenes médicos adecuados para los conductores con el objetivo de "aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos". La DGT pretende sustituir la radical medida de retirar el carnet, radical pero cómoda, por otra medida más justa para los mayores.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  5. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  6. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  7. Adiós Mercadona: cambia el horario de todos sus supermercados desde septiembre
  8. PP y VOX se disparan en las encuestas: así quedaría el Congreso si se celebran elecciones
  9. Si tienes alguna de estas dos apps en tu móvil, elimínalas: son software espía
  10. El inesperado movimiento de Interpol por la desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia
Artículos relacionados
Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Adiós DGT: denuncian una campaña de estafas que ya afecta a miles de conductores

Este es el radar que más multa en España: 204 multas por día

Este es el radar que más multa en España: 204 multas por día

Adiós a las etiquetas de la DGT: así te afectará la nueva clasificación desde 2026

Adiós a las etiquetas de la DGT: así te afectará la nueva clasificación desde 2026

¿Cómo ven los daltónicos un semáforo? Así los interpretan al conducir un vehículo

¿Cómo ven los daltónicos un semáforo? Así los interpretan al conducir un vehículo

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Alerta alimentaria: retiran estos populares bollos del supermercado con trozos de plástico

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

Quién es Carlos Fernández: concejal marbellí del Caso Malaya detenido tras 20 años fugado

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

De qué ha muerto Esther Uria ('Cuéntame cómo pasó', 'Hospital Central) a los 55 años

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

Brutal accidente en la A-42 y la M-50: un conductor drogado causa múltiples colisiones

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales

Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales