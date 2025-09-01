Los Replicantes
Este es el radar que más multa en España: 204 multas por día

La DGT cuenta con algunos radares que registran cifras disparadas de multas sobre los conductores en determinados puntos del país.

Un radar de tráfico Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

01 Septiembre 2025 17:50 (hace 9 horas)

Sale a la luz el radar que más multas impone en España. Se encuentra instalado en la autovía M-40, en la Comunidad de Madrid, y es el que impone más sanciones en todo el país liderando el ranking.

Vídeos Los Replicantes

Solo en 2024, este radar impuso un total de 74.873 sanciones, lo que supone 204 multas por cada día. Son los datos que recoge el informe de la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA), que recoge datos sobre los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras en España.

El estudio concluye que la DGT impuso en 2024 más de 3,4 millones de sanciones por exceso de velocidad. A pesar de que en la Comunidad de Madrid se sitúa el radar más activo del país, así como otros seis entre los 50 con mayor número de expedientes abiertos, esta no es la región con más infracciones de este tipo. Además, a diferencia de otras autonomías, el número de multas ha caído respecto a 2023.

Dónde está el radar que pone más multas en España

El ranking de radares con más sanciones está liderado por el radar de la M-40, situado en el kilómetro 20,2 de la circunvalación en sentido creciente, en las inmediaciones de Mercamadrid.

A pesar de que tiene el liderazgo, ha reducido en un año su actividad en un 36,6%, según el informe de la AEA. En todo caso, es habitual en todos los ranking sobre radares que imponen más multas de todo el país.

El segundo radar con más multas también está situado en la autovía M-40, en concreto en el kilómetro 52,7 en sentido decreciente, a la salida de los túneles de El Pardo en dirección a la A-6, y el año pasado detectó 33.057 infracciones de su límite de velocidad, a 100 kilómetros por hora.

Otros radares con más multas son los dos situados en la A-4 a la salida y entrada de la capital a la altura de Getafe (kilómetros 12 y 13, respectivamente), otro situado en el punto kilométrico 15 de la A-2, un cuarto localizado en el 12 decreciente de la A-5 y por último el situado en el kilómetro 48 decreciente de la A-3.

La DGT defiende la presencia de radares en las carreteras como una herramienta para aumentar la seguridad de los conductores, garantizando que no se superan los límites establecidos en la vía.

