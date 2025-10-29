No aparques en estas plazas: la DGT quiere aumentar las multas a 500 euros

Hay muchas personas que no cumplen con las normas cívicas que tenemos en nuestra sociedad. Una de las conductas impropias que adoptan algunos es aparcar en las plazas reservadas para personas con discapacidad. Con este motivo, se ha celebrado una reunión en el Congreso para abordar una nueva propuesta del PSOE.

La iniciativa consiste en endurecer las multas para aquellas personas que estacionen indebidamente en estas plazas. Personas que no tengan alguna discapacidad no pueden parar o estacionar en estos lugares. Y el PSOE quiere hacer una modificación, así los que no puedan aparcar en estas plazas y lo hagan ya no estarán cometiendo una infracción grave, sino muy grave.

Plaza reservada para personas con discapacidad Envato elements

¿Qué supondrá que está infracción sea muy grave?

Supondrá que la multa ya no será de 200 euros, sino de 500. Ahora, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece sanciones de 200 euros, 100 si se abona la cantidad pronto pago. El PSOE considera que la cantidad actual no es suficiente para que las personas sin autorización ocupen estas plazas.

El partido socialista se apoya en los argumentos que da Servimedia, donde se explica que las personas con movilidad reducida encuentran graves dificultades para estacionar cerca de su destino por dos razones, por la escasez de plazas adaptadas para esta comunidad como por el uso indebido que hacen algunos conductores de estos espacios.

Por ello, el PSOE declara que la cuantía de la multa estipulada en la actualidad "no resulta en absoluto disuasoria", y subirla a 500 euros —250 si se realiza el pago en los primeros 20 días— podría ser una solución efectiva para que no se cometa esta infracción.

Queremos que ocupar indebidamente una plaza de aparcamiento reservada a personas con discapacidad sea considerado una falta muy grave.



???? Necesitamos más educación, más conciencia, más empatía y más sensibilización. Este es un paso más para hacer justicia.



????️ @olvidodlrosa pic.twitter.com/BtfgKopXls — PSOE Congreso (@gpscongreso) October 28, 2025

Apoyo a la nueva infracción

"Esta modificación contribuiría a prevenir conductas incívicas y a reforzar la protección de las personas con movilidad reducida", añade el PSOE. Los socialistas aclaran que esta nueva medida responde a las peticiones continuadas de asociaciones y ciudadanos, como es el caso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que ha pedido en más de una ocasión que las sanciones se elevaran para proteger los derechos de estas personas.