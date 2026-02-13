Los Replicantes
Buscar

Vida

Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto

Difundir controles en grupos redes puede ser una infracción grave y conllevar multas de hasta 30.000 euros.

Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto
Conducción de vehículos Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

13 Febrero 2026 17:11 (hace 4 horas)

En plena campaña intensiva de vigilancia en carretera, la advertencia es clara: compartir la ubicación de un control puede acabar en una sanción importante si se entiende que pone en riesgo el operativo.

Vídeos Los Replicantes

La Dirección General de Tráfico lo enmarca en un doble objetivo: mejorar tanto la seguridad vial como la de los propios agentes.

Más controles, especialmente a camiones y autobuses

La DGT ha activado una campaña especial (del 9 al 15 de febrero) centrada en camiones y autobuses para vigilar, entre otros puntos, velocidad, documentación, tiempos de conducción, descanso, alcohol y drogas. En la edición anterior se controlaron decenas de miles de vehículos y se llegaron a denunciar miles de infracciones.

La DGT intensifica los controles en carretera
La DGT intensifica los controles en carretera Envato Elements

En ese escenario, Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil insisten en que "avisar" de un control no es un gesto inocuo si facilita que terceros lo esquiven o compromete la intervención.

Cuándo puede considerarse infracción grave

El encaje que se está utilizando en estos casos se apoya en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que tipifica como infracción grave el "uso no autorizado de imágenes o datos" de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando pueda poner en riesgo a los agentes, instalaciones protegidas o el éxito de una operación.

Las sanciones pueden ir desde los 601 hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad y de cómo se valore el riesgo generado.

Qué conductas se encuentran en el foco

No se trata solo de "dar las luces" para avisar del control. El foco está en difundir información útil para esquivar el control o comprometerlo, por ejemplo:

  • Mensajes en grupos con ubicación exacta.
  • Publicaciones en redes con localización en tiempo real.
  • Avisos en canales masivos en Telegram o grupos de WhatsApp, si se entiende que perjudican la operación.

    • Algunas informaciones también mencionan el debate sobre avisos en apps de navegación tipo Waze, aunque el punto clave no es la app, sino el efecto del aviso sobre la seguridad y el operativo.

    Recomendaciones al lector

    Si quieres evitar problemas, la regla es sencilla: no compartas ubicaciones concretas ni detalles operativos en tiempo real (ni en grupos, ni en redes). Y menos aún si el contenido incluye imágenes, matrículas, rostros o información que permita identificar a los agentes o el despliegue.

    Lo más compartido

    1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
    2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
    3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
    4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
    5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
    6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
    7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
    8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
    9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
    10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
    Artículos relacionados
    Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música

    Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música

    Detenida una mujer por presunto maltrato a menores en una guardería de Algemesí

    Detenida una mujer por presunto maltrato a menores en una guardería de Algemesí

    Cambios en los adelantamientos: nueva norma de la DGT en 2026

    Cambios en los adelantamientos: nueva norma de la DGT en 2026

    Adiós DGT: la multa de 30.000 euros a la que te expones desde el 1 de enero de 2026

    Adiós DGT: la multa de 30.000 euros a la que te expones desde el 1 de enero de 2026

    Contenidos que te pueden interesar
    Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano

    Qué implica que Trump elimine las sanciones al petróleo venezolano

    Un hígado de cerdo modificado y conectado desde el exterior consigue salvar a un paciente

    Un hígado de cerdo modificado y conectado desde el exterior consigue salvar a un paciente

    Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto

    Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto

    Las oposiciones con plaza asegurada: el 36% de las vacantes quedan sin cubrir

    Las oposiciones con plaza asegurada: el 36% de las vacantes quedan sin cubrir

    Qué es la enfermedad de Aujezsky: ha provocado la muerte de cuatro perros en Cantabria

    Qué es la enfermedad de Aujezsky: ha provocado la muerte de cuatro perros en Cantabria

    Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado con plástico incrustado

    Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas del supermercado con plástico incrustado

    Benidorm Fest 2026 logra la mejor semifinal de su historia: Rosalinda Galán como favorita

    Benidorm Fest 2026 logra la mejor semifinal de su historia: Rosalinda Galán como favorita

    Ayuso suprime las comisiones que vigilan hospitales públicos de gestión privada en Madrid

    Ayuso suprime las comisiones que vigilan hospitales públicos de gestión privada en Madrid