Adiós DGT: la Guardia Civil intensifica controles y empezará a multar por esto

En plena campaña intensiva de vigilancia en carretera, la advertencia es clara: compartir la ubicación de un control puede acabar en una sanción importante si se entiende que pone en riesgo el operativo.

La Dirección General de Tráfico lo enmarca en un doble objetivo: mejorar tanto la seguridad vial como la de los propios agentes.

Más controles, especialmente a camiones y autobuses

La DGT ha activado una campaña especial (del 9 al 15 de febrero) centrada en camiones y autobuses para vigilar, entre otros puntos, velocidad, documentación, tiempos de conducción, descanso, alcohol y drogas. En la edición anterior se controlaron decenas de miles de vehículos y se llegaron a denunciar miles de infracciones.

La DGT intensifica los controles en carretera Envato Elements

En ese escenario, Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil insisten en que "avisar" de un control no es un gesto inocuo si facilita que terceros lo esquiven o compromete la intervención.

Cuándo puede considerarse infracción grave

El encaje que se está utilizando en estos casos se apoya en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que tipifica como infracción grave el "uso no autorizado de imágenes o datos" de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando pueda poner en riesgo a los agentes, instalaciones protegidas o el éxito de una operación.

Las sanciones pueden ir desde los 601 hasta los 30.000 euros, en función de la gravedad y de cómo se valore el riesgo generado.

Qué conductas se encuentran en el foco

No se trata solo de "dar las luces" para avisar del control. El foco está en difundir información útil para esquivar el control o comprometerlo, por ejemplo:

Mensajes en grupos con ubicación exacta.

Publicaciones en redes con localización en tiempo real.

Avisos en canales masivos en Telegram o grupos de WhatsApp, si se entiende que perjudican la operación.

Algunas informaciones también mencionan el debate sobre avisos en apps de navegación tipo Waze, aunque el punto clave no es la app, sino el efecto del aviso sobre la seguridad y el operativo.

Recomendaciones al lector

Si quieres evitar problemas, la regla es sencilla: no compartas ubicaciones concretas ni detalles operativos en tiempo real (ni en grupos, ni en redes). Y menos aún si el contenido incluye imágenes, matrículas, rostros o información que permita identificar a los agentes o el despliegue.