Las 10 mejores canciones para recordar a La Oreja de Van Gogh de Leire Martínez

Las polémicas protagonizadas por las vocalistas de la banda han sido unas cuantas y para recordar siempre a Leire aquí están algunas de sus canciones.

La Oreja de Van Gogh en concierto con Leire Martínez Foto: CC
Andrea Torrente

25 Octubre 2025 09:30 (hace 23 horas)

Tras la salida de Amaia Montero de la Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha sustituido a la vocalista demostrando que es justa merecedora de estar en una banda con tanto éxito ya por el 2008, momento de la incorporación de Martínez. Pero hace unos días, Montero ha confirmado su vuelta al grupo.

Al principio solo eran rumores a lo que Leire contestó: "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo", mientras que el nombre de Amaia resonaba entre los integrantes de la banda y puede ser que este sea uno de los motivos de la huída de Leire de La Oreja de Van Gogh. La trayectoria de 17 años de Martínez supera a la de 11 de Montero, pero lo cierto es que las dos han sido piezas claves para que el grupo haya llegado hasta la cima.

Para no olvidar el paso de Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh vamos a recordar las 10 mejores canciones de la banda a partir de 2008.

1 'El último vals'

El álbum con más éxito de la banda llegó con la salida de Amaia Montero y la entrada ese mismo año de Leire Martínez, en 2008. 'A las cinco en el Astoria' tiene cuatro discos de platino en España y 'El último vals' fue el tema de presentación de este álbum. El tema de la canción es un clásico que nunca falla: el amor y la despedida; con estrofas que dicen "Cómo recordarte sin mirar atrás" o "Yo nunca olvidaré el último vals".

2 'Inmortal'

Dentro de este disco encontramos el tema 'Inmortal', una canción que sigue siendo un éxito y que en 2023 fue interpretada por Martin Urrutia y Ruslana en Operación Triunfo. Entre las palabras del tema encontramos que el desamor es el gran protagonista, así como las rupturas y los recuerdos que permanecen. El estribillo es muy conocido: "Seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés", "Un golpe de suerte, el café de las tres", "Alguna mirada que te haga enloquecer".

3 'Jueves'

'Jueves' forma parte también del álbum de 2008 y es una de sus canciones más melancólicas, por no decir que la que más. La historia surge en el lugar donde ocurre el atentado de los trenes de Cercanías en Madrid, el famoso 11-M. La canción es capaz de erizarte la piel y sacarte alguna lágrima al son de: "Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial ese once de marzo" y acaba con "Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón".

4 'La niña que llora en tus fiestas'

El segundo álbum 'Cometas por el cielo' de La Oreja de Van Gogh con Leire viene cargado de potencia y presenta "temazos" como 'La niña que llora en tus fiestas'. El grupo le da ritmo enérgico a la melodía y las letras adquieren cierta dureza para cantar al amor no correspondido y escuchamos que dice: "Mírame con la estrella polar a mis pies", "Vuelvo a casa perdida otra vez porque no sé dejar de adorarte".

5 'Verano'

Llega un nuevo álbum 'El planeta imaginario' en 2016. 'Verano' está dentro del álbum y describe a una protagonista que después de haber vivido un amor y haber acabado se queda enganchada a este de una manera tóxica. Por eso se escucha: "Y es que llego tarde como siempre", "Tarde siempre para mí" y "Que esta noche tengo frío y no sé dónde dormir".

6 'Esa chica'

'Esa chica' es un tema que pertenece al álbum de 2016 y que cuenta la historia de una chica que a pesar de tener éxito y fama, se siente sola y vacía. Una temática muy recurrente entre los artistas. Podemos escuchar unas estrofas tristes que dicen: "Pasa las noches llorando", "Porque extraña cada día", "Todo lo que más quería", "Trasnochar con su guitarra", "Y despertar con tu sonrisa".

7 'Abrázame'

El octavo y último álbum hasta la fecha de La Oreja de Van Gogh es 'Un susurro en la tormenta' y surge en 2020, donde aborda temas como el terrorismo o el papel de los niños en los divorcios de sus padres, temas muy actuales que veremos en los temas posteriores.

'Abrázame' ya no es amor tóxico o desamor, sino una canción al amor sano y sincero, al de verdad. Por eso, podemos escuchar que en los primeros versos del tema explica: "Si has tenido que pensar", "Si me lo dabas al llegar", "Ese beso nació muerto".

8 'Durante una mirada'

'Durante una mirada' es un tema de 2020 que se encuentra dentro del último álbum del grupo. Una emotiva canción que cuenta lo vulnerable que nos volvemos cuando el amor no acaba saliendo como esperábamos. Entonces la canción convierte en un susurro lo que pasa hoy en día cuando dos personas ya no están juntas, pero se siguen deseando. Por ello, algunas estrofas narran: "Volvemos a estar juntos y el alma se nos prende" o "Cada uno por su lado, muriendo por girarnos".

9 'Sirenas'

'Sirenas' es otro de los temas que se encuentran en el octavo álbum del grupo. Dentro de esta canción presenciamos una conversación entre una madre y su hija donde hablan de un asesinato de ETA en San Sebastián. Es un álbum cargado de simbolismo, ya que las sirenas representan en Donosti el fin de la guerra. El tema empieza: "Quiero contarte qué pasó", "Sin que mi rabia se amotine", "En la ciudad más bella que jamás vio el Sol".

10 'Galerna'

'Galerna' es otro emotivo tema del último álbum del grupo, donde cobra protagonismo la perspectiva de un menor de edad y sus sentimientos al ser participe del distanciamiento, las peleas y el divorcios de sus padres. La canción acaba: "Sois los dos culpables de que en mi cuello", "Sienta vuestras manos al despertar", "Que me aprietan cada día un poco más".

