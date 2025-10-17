Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero

Después de la salida de Leire, La Oreja de Van Gogh anuncia las fechas de su gira 2026, pero también lo hace Leire que dará otra gira.

La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero
Xabi San Martín, Haritz Garde, Amaia Montero y Álvaro Fuentes Foto: La Oreja de Van Gogh
Andrea Torrente

Andrea Torrente

17 Octubre 2025 16:01 (hace 3 horas)

Tras anunciar el regreso de la cantante Amaia Montero, el grupo de música La Oreja de Van Gogh no ha tardado en publicar las fechas de su próxima gira con la primera vocalista del grupo de vuelta. Como novedad, en esta nueva gira no participará Pablo Benegas, que no estará en los próximos conciertos, siendo la primera vez que se queda fuera de la banda.

Vídeos Los Replicantes

Fue el pasado 15 de octubre cuando el grupo musical compartió estos cambios y, dos días después, los integrantes de la banda han hecho pública su gira, justo un día más tarde de cumplirse el primer año desde que Leire Martínez abandonara. La gira 2026 de La Oreja de Van Gogh empezará el 9 de mayo en Bilbao y acabará el 20 de noviembre en Pamplona.

La banda compartía en Instagram el siguiente mensaje: "Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora".

Fechas y lugares de la gira

La gira, que realizarán el año que viene, se titula 'Tantas cosas que contar Tour 2026' y está formada por 16 conciertos en 15 ciudades distintas, la única que se repite es Madrid que albergará dos conciertos de la banda en el Movistar Arena. Serán seis meses por distintas ciudades españolas, las entradas estarán a la venta a partir del 20 de octubre a las 12:00 horas.

  • 9 de mayo: Bilbao (Bizkaia Arena BEC!)
  • 28 y 29 de mayo: Madrid (Movistar Arena)
  • 6 de junio: Albacete (Estadio José Copete)
  • 13 de junio: Murcia (Plaza de toros)
  • 26 de junio: Sevilla (Live Sur Stadium)
  • 27 de junio: Fuengirola (Marenostrum Fuengirola)
  • 10 de julio: Gijón (Gijón Life)
  • 31 de julio: Donostia (Illunbe Donostia Arena)
  • 21 de agosto: Santander (La virgen del Mar)
  • 27 de agosto: Valladolid (Pingüinos Arena)
  • 4 de septiembre: Valencia (Roig Arena)
  • 11 de septiembre: A Coruña (Coliseum)
  • 9 de octubre: Zaragoza (Príncipe Felipe)
  • 6 de noviembre: Barcelona (Palau Sant Jordi)
  • 20 de noviembre: Pamplona (Navarra Arena)

La gira de Leire Martínez

Tras el regreso de Amaia Montero y las nuevas fechas de la gira, el perfil de Instagram de la banda se han llenado de comentarios criticando la manera en que ha salido Leire Martínez del grupo. Y es que ya estaba prevista la vuelta de Montero cuando aún seguía como vocalista Martínez. La cuenta de Instagram ha optado por limitar los comentarios en lugar de dar alguna respuesta a las criticas.

Leire Martínez que participa también como jurado en 'Operación Triunfo 2025' ha anunciado que dará una gira el próximo año con cuatro fechas. La cantante está trabajando en su nuevo disco y seguro que se sumarán a estos cuatro conciertos alguno más. Su gira 2026 empezará el 22 de febrero en Madrid, donde ha vendido todas las entradas. Sus otros conciertos serán: el 1 de marzo en Bilbao, el 15 de marzo en Barcelona y el 18 de abril en Sevilla.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  3. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  4. La brutal novedad de Mercadona: pone contra las cuerdas a McDonald's, Burger King o KFC
  5. Alerta a los peregrinos: el Camino de Santiago en peligro por los incendios de León y Galicia
  6. Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
  7. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  8. Cuáles son los trabajos peor pagados de España: si cobras así estás en la franja más baja
  9. Qué es Kick: la alternativa a Twitch de Simón Pérez, Silvia Charro y un muerto en directo
  10. Trump pide a Zelenski renunciar a Crimea y a la OTAN para conseguir la paz
Artículos relacionados
Por qué Pablo Benegas no estará en La Oreja de Van Gogh: en plena vuelta de Amaia Montero

Por qué Pablo Benegas no estará en La Oreja de Van Gogh: en plena vuelta de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta de Amaia Montero: sale Pablo Benegas

La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta de Amaia Montero: sale Pablo Benegas

Leire Martínez responde a los rumores sobre el regreso de Amaia Montero en 'Mi Nombre'

Leire Martínez responde a los rumores sobre el regreso de Amaia Montero en 'Mi Nombre'

Sale a la luz cuándo será el probable regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Sale a la luz cuándo será el probable regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Contenidos que te pueden interesar
La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero

Muere Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado que pasó de la crónica negra a la prensa rosa

Muere Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado que pasó de la crónica negra a la prensa rosa

Fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell: ¿qué va a pasar ahora?

Fracaso de la OPA del BBVA al Sabadell: ¿qué va a pasar ahora?

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Juan Roig consigue ser el número dos en ventas de supermercados de Europa con Mercadona

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Qué fue de Arantxa Bustos ('Gandía Shore): ahora está totalmente irreconocible

Leire Martínez rompe su silencio ante el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez rompe su silencio ante el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

El reality 'La casa de los gemelos' se cancela por drogas, violencia y líos amorosos

El reality 'La casa de los gemelos' se cancela por drogas, violencia y líos amorosos

Sale a la luz la brutal reacción de Raquel Sánchez Silva tras el funeral de Mario Biondo

Sale a la luz la brutal reacción de Raquel Sánchez Silva tras el funeral de Mario Biondo