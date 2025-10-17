La Oreja de Van Gogh ya tiene fechas para los próximos conciertos con Amaia Montero

Tras anunciar el regreso de la cantante Amaia Montero, el grupo de música La Oreja de Van Gogh no ha tardado en publicar las fechas de su próxima gira con la primera vocalista del grupo de vuelta. Como novedad, en esta nueva gira no participará Pablo Benegas, que no estará en los próximos conciertos, siendo la primera vez que se queda fuera de la banda.

Fue el pasado 15 de octubre cuando el grupo musical compartió estos cambios y, dos días después, los integrantes de la banda han hecho pública su gira, justo un día más tarde de cumplirse el primer año desde que Leire Martínez abandonara. La gira 2026 de La Oreja de Van Gogh empezará el 9 de mayo en Bilbao y acabará el 20 de noviembre en Pamplona.

La banda compartía en Instagram el siguiente mensaje: "Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora".

Fechas y lugares de la gira

La gira, que realizarán el año que viene, se titula 'Tantas cosas que contar Tour 2026' y está formada por 16 conciertos en 15 ciudades distintas, la única que se repite es Madrid que albergará dos conciertos de la banda en el Movistar Arena. Serán seis meses por distintas ciudades españolas, las entradas estarán a la venta a partir del 20 de octubre a las 12:00 horas.

9 de mayo: Bilbao (Bizkaia Arena BEC!)

(Bizkaia Arena BEC!) 28 y 29 de mayo: Madrid (Movistar Arena)

(Movistar Arena) 6 de junio: Albacete (Estadio José Copete)

(Estadio José Copete) 13 de junio: Murcia (Plaza de toros)

(Plaza de toros) 26 de junio: Sevilla (Live Sur Stadium)

(Live Sur Stadium) 27 de junio: Fuengirola (Marenostrum Fuengirola)

(Marenostrum Fuengirola) 10 de julio: Gijón (Gijón Life)

(Gijón Life) 31 de julio: Donostia (Illunbe Donostia Arena)

(Illunbe Donostia Arena) 21 de agosto: Santander (La virgen del Mar)

(La virgen del Mar) 27 de agosto: Valladolid (Pingüinos Arena)

(Pingüinos Arena) 4 de septiembre: Valencia (Roig Arena)

(Roig Arena) 11 de septiembre: A Coruña (Coliseum)

(Coliseum) 9 de octubre: Zaragoza (Príncipe Felipe)

(Príncipe Felipe) 6 de noviembre: Barcelona (Palau Sant Jordi)

(Palau Sant Jordi) 20 de noviembre: Pamplona (Navarra Arena)

La gira de Leire Martínez

Tras el regreso de Amaia Montero y las nuevas fechas de la gira, el perfil de Instagram de la banda se han llenado de comentarios criticando la manera en que ha salido Leire Martínez del grupo. Y es que ya estaba prevista la vuelta de Montero cuando aún seguía como vocalista Martínez. La cuenta de Instagram ha optado por limitar los comentarios en lugar de dar alguna respuesta a las criticas.

Leire Martínez que participa también como jurado en 'Operación Triunfo 2025' ha anunciado que dará una gira el próximo año con cuatro fechas. La cantante está trabajando en su nuevo disco y seguro que se sumarán a estos cuatro conciertos alguno más. Su gira 2026 empezará el 22 de febrero en Madrid, donde ha vendido todas las entradas. Sus otros conciertos serán: el 1 de marzo en Bilbao, el 15 de marzo en Barcelona y el 18 de abril en Sevilla.