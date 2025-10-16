Leire Martínez rompe su silencio ante el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Expectación en el mundo de la música ante la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Después de un año completo de especulaciones tras la abrupta salida de Leire Martínez, el grupo ha confirmado el regreso de la vocalista con una gira de conciertos que se dará a conocer próximamente y arrancará en 2026.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

Después de que se haya conocido la noticia, muchos seguidores de Leire Martínez se habían mostrado expectantes por conocer la reacción de la cantante. Cabe recordar que Martínez sustituyó a Amaia Montero cuando la cantante optó por una carrera en solitario y después fue despedida cuando Montero decidió regresar.

La respuesta de Leire Martínez: así reacciona al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez, lejos de haber dejado de lado su carrera, actualmente tiene una destacada presencia mediática como jueza de 'OT 2025' y asesora de 'La Voz Kids 2026'. Ahora, se ha pronunciado en una entrevista con el programa 'El tiempo justo' de Telecinco, en la que no ha dudado en mostrar su posición en estos momentos.

"Yo estoy a lo mío, trabajando, y de verdad que no me voy a pronunciar en nada porque no es mi noticia. No tiene que ver conmigo. Lo que sea pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea", ha respondido Leire Martínez.

Leire Martínez llegó a La Oreja de Van Gogh tras la salida de Amaia Montero

La cantante se muestra en todo momento tajante: "No es mi historia, no, no, no. Yo estoy a lo mío y, nada, te agradezco la llamada y el interés", fue su única respuesta antes de finalizar la llamada con el redactor del programa.

"Está literalmente hundida"

Sin embargo, a pesar de las palabras de Leire Martínez ante la prensa, el director de la revista Lecturas, Luis Pliego, ha revelado una confidencia: "Me ha contado gente que está trabajando con ella, en un programa de televisión, que está literalmente hundida. Sus palabras son: 'Me siento como un juguete, deshecho'".

Hay que recordar que la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh fue muy abrupta, mediante un escueto comunicado difundido en redes sociales. Una salida que se produjo después de que Amaia Montero mostrara su predisposición a regresar a la primera línea musical.

La reacción ante la salida de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh

Todos estos movimientos también han implicado la salida de Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo. Sobre ello, también se ha pronunciado la periodista Leticia Requejo: "El que desde luego se marcha y no vuelve por ahora es Pablo Benegas. Me dicen que está tranquilo, que es una decisión muy meditada".

La periodista también ha negado, a raíz del entorno del músico, que su salida tenga relación alguna con una incompatibilidad con alguna persona dentro de La Oreja de Van Gogh: "Hay buen trato con ellos, siguen en contacto, han respetado su decisión; y ahora no es parte del grupo porque tiene otros proyectos por los que ha decidido apostar".

Además, ha revelado que la intención de La Oreja de Van Gogh es iniciar una gira musical que arrancará en primavera de 2026 y que, cuando termine el año, Amaia lanzará su propio disco en solitario".