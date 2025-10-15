Por qué Pablo Benegas no estará en La Oreja de Van Gogh: en plena vuelta de Amaia Montero

Ya es oficial. Amaia Montero ha regresado a La Oreja de Van Gogh después de multitud de especulaciones alimentadas por su regreso a la música y la salida de Leire Martínez como vocalista del grupo.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

Su regreso coincidirá con una gira por la que La Oreja de Van Gogh recorrerá diferentes puntos del país y cuyas fechas se confirmarán esta semana. Se prevé que los conciertos se programen durante todo el año 2026.

La vuelta de la vocalista original de La Oreja de Van Gogh ha generado expectación entre los seguidores del grupo. Sin embargo, ha sorprendido la repentina salida del compositor y guitarrista Pablo Benegas, justo en el mismo momento. ¿Hay una incompatibilidad entre ambos?

El motivo que esconde la salida de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh

La vuelta de Amaia Montero ha supuesto la repentina salida del compositor Pablo Benegas, algo que ha alimentado los rumores de una posible incompatibilidad entre ambos. Sin embargo, el grupo ha explicado que "lleva 30 años con el grupo, está cansado y de momento ha decidido no participar en esta aventura", según han declarado al diario El País.

El comunicado oficial del grupo, que firman "Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia", recalca sobre Pablo Benegas: "Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

Hay que recordar que Pablo Benegas y Amaia Montero fueron los primeros que alimentaron las especulaciones sobre un posible regreso de La Oreja de Van Gogh, ya que ambos se enviaron mensajes a través de las redes sociales que se interpretaron como el primer paso de la vuelta de la cantante al grupo.

Es probable que el grupo crezca ahora con un nuevo fichaje, con la vacante del guitarrista. Por el momento estará formado por Amaia Montero como vocalista, Xabi San Martín como teclista, Álvaro Fuentes como bajista y Haritz Garde como baterista. El regreso llega en 2026 con una gira que abre la incógnita sobre los futuros pasos que darán en conjunto.

Este movimiento confirma finalmente las especulaciones que se habían barajado durante los últimos meses, que hablaban del regreso oficial de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. También la salida de Benegas, sobre la que se había hablado durante las últimas semanas.