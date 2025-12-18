Los Replicantes
Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

La multinacional Inditex, dueña de Zara, se encuentra inmersa en un intenso plan de reconversión de su modelo de negocio.

Una tienda de Zara Foto: CC
Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 12:39 (hace 3 horas)

Adiós a Zara en España. La multinacional Inditex, propietaria de otras enseñas reconocidas como Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Lefties, se encuentra en pleno repliegue comercial para afrontar el nuevo contexto del 'retail'.

Los clientes apuestan cada vez más por realizar sus compras a través de competidores plenamente digitales como Amazon, Shein o Zalando. Este giro está impulsando a las grandes firmas del sector como El Corte Inglés, Mango, Sfera, Foot Locker, Adidas o Nike a apostar por sus tiendas digitales y cerrar tiendas a pie de calle.

El objetivo de este giro comercial es replegarse tan solo a las calles comerciales más destacadas, priorizando el formato de experiencias y puntos de atracción turística. Los clientes pueden así comprobar el stock de las tiendas y después plantearse la compra de los productos a través de internet.

La multinacional Zara se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio y cierra tiendas
Este escenario se enfrenta, por ejemplo, en 'retailers' de primer nivel como el Grupo El Corte Inglés. Los clientes ya no necesitan acudir a un centro comercial para hacerse con productos de firmas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, El Ganso, Scalpers, Lacoste, Burberry, Carolina Herrera, Pepe Jeans o Yves Saint Laurent.

Cierre de Zara: se desprende de esta emblemática tienda tras 19 años

En este contexto, la multinacional Inditex se prepara para cerrar una tienda histórica. Se trata de la tienda Zara en el centro comercial La Vital de Gandía, que bajará definitivamente la persiana el próximo 31 de enero de 2026.

Esta clausura se produce tras casi dos décadas de actividad, ya que el establecimiento comenzó a operar desde la inauguración del centro comercial La Vital de Gandía, en 2006. Una noticia que ha generado un terremoto en la localidad valenciana, ante el riesgo que supone para el tejido económico de la ciudad.

El cierre de Zara en el centro comercial La Vital de Gandía se enmarca en un intenso plan de reestructuración de la firma, que también incluirá el cierre de la tienda Zara en el centro comercial Las Rotondas, previsiblemente durante los primeros meses de 2026. Esta decisión dejará a Zara sin presencia con tiendas físicas en toda la isla.

Cierre de 136 tiendas de Zara: un plan de reestructuración comercial

Estos cierres están incluidos en el plan de ajuste por el que Zara ya ha cerrado 136 tiendas en el primer trimestre de 2025, dentro de una hoja de ruta que se aplicará a largo plazo y que se realiza en un profundo cambio en el modelo de negocio.

Entre todas las tiendas que cierra el grupo Inditex, la delantera se la lleva Zara, que ha cerrado hasta 52 establecimientos en tan solo tres meses en España. Por el momento no se conoce una lista completa de tiendas a cerrar en los próximos meses, ya que la empresa suele realizar los anuncios en comunicaciones locales con los establecimientos o tras conversaciones con los sindicatos. En todo caso, se conoce el número de tiendas afectadas.

  • Oysho: cierre de 34 tiendas
  • Zara: cierre de 21 tiendas
  • Massimo Dutti: cierre de 20 tiendas
  • Stradivarius: cierre de 10 tiendas
  • Bershka: cierre de 1 tiendas

    • La nueva estrategia del grupo apuesta por contar con espacios comerciales más amplios y diseñados para ofrecer servicios de última generación, con cajas automáticas, puntos de recogida exprés, soluciones digitales de compra y áreas dedicadas a descanso y ocio.

    Se trata del formato 'concept store', que tiene mayor encaje en ciudades de grandes dimensiones y que incluye espacios más cuidados visualmente e incluso puntos de hostelería como cafeterías en formato Zacaffé.

    El objetivo de esta estrategia es responder al auge del comercio digital y en crear puntos de atracción turística en lugares de alto tránsito. Las tiendas ya no están tan enfocadas en la venta al momento, sino en dar a conocer el producto para su posible venta posterior a través de internet, así como en la recepción de paquetes comprados a través de internet.

