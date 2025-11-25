Amancio Ortega se convierte en el casero de Amazon: su nuevo edificio de 700 millones

Amancio Ortega es uno de los empresarios más reconocidos a nivel mundial y el hombre más rico de España. El dueño del grupo Inditex vuelve a ser noticia y esta vez por realizar su mayor inversión inmobiliaria en lo que va de año.

Qué ha comprado Amancio Ortega

Amancio Ortega acaba de adquirir The Post, un edificio en Vancouver, Canadá. El inmueble le ha supuesto ni más ni menos que la cifra de 780 millones de dólares. La compra se ha llevado a cabo a través de Pontegadea, su sociedad de inversión inmobiliaria.

The Post es un complejo de dos torres que guarda una famosa historia sobre la ciudad de Vancouver, un edificio que está alquilado por Amazon, es decir, Amancio Ortega pasaría a ser el casero de la empresa de Jeff Bezos.

Esta anécdota no es la primera vez que ocurre y es que en 2024, el empresario de Inditex tuvo como inquilino a Amazon también, cuando se hizo con un almacén en Burnaby, cerca de Vancouver.

Amancio Ortega compra The Post en Canadá 🇨🇦 por cerca de 700 millones 🏢



Ahora, con el nuevo edificio se sitúa en el centro de la ciudad canadiense, que fue inaugurado en 1958, lo que era un centro de procesamiento de Canada Post en aquellos primeros años. El complejo ocupa una manzana entera de la ciudad, lo que se traduce también en 100.000 metros cuadrados de oficinas y más de 17.000 metros cuadrados de comercios.