Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital e irrumpe una nueva marca

Adiós Bershka. La multinacional Inditex, dueña de marcas como Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho o Massimo Dutti se está desprendiendo de tiendas en algunas capitales de España con el objetivo de afrontar el auge del comercio digital, con marcas consolidadas como Amazon, Shein o Zalando.

Un movimiento en línea con las últimas tendencias del 'retail' que también están desarrollando empresas de la competencia como el Grupo El Corte Inglés, que ha cerrado algunos de sus centros comerciales más emblemáticos en España.

Los clientes ya no necesitan trasladarse a una tienda para comprar las últimas novedades de moda o hacerse con productos de primeras firmas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, El Ganso, Scalpers, Armani, Lacoste, Carolina Herrera, Adidas o Nike.

Por este motivo, las empresas del 'retail' apuestan por concentrar su oferta de tiendas a pie de calle en los conocidos como 'ejes prime' de las grandes capitales y con un modelo experiencial, de estética cuidada e incluyendo atracciones para todos los visitantes.

Cierre de Bershka: la nueva marca de ropa que irrumpe en esta capital

En este contexto, Bershka ha anunciado el cierre de una histórica tienda. Se trata de la tienda Bershka situada en Ordoño II, en León capital, una de las tiendas más emblemáticas del Grupo Inditex, que ahora permanece totalmente clausurada.

Bershka está concentrando su oferta comercial en pleno giro en el retail CC

En su lugar, se prevé la irrupción de una reconocida marca de ropa en la ciudad. Se trata de Álvaro Moreno, una reconocida firma de ropa masculina de origen sevillano, que está extendiéndose en estos momentos por varios puntos del país.

Por el momento se desconoce cuándo se abrirá la tienda de Álvaro Moreno en el centro de León, aunque los trabajos de reforma del local ya han comenzado y hay gran prioridad dada la situación céntrica del establecimiento, que dará buena imagen a la marca de ropa.

Álvaro Moreno es conocida por sus líneas de prensas destinadas al público masculino e infantil. Se fundó en 2005 en Osuna (Sevilla) y su éxito le ha llevado a contar actualmente con 71 puntos de venta presencial, así como un club de fidelización de más de 150 personas. Hasta ahora, los ciudadanos de León que querían adquirir sus productos en sus tiendas debían desplazarse hasta Valladolid y Oviedo.

En cuanto al Grupo Inditex, este cierre no supone la desaparición completa de Bershka de León. La marca todavía sobrevive en su tienda situada en el Centro Comercial Espacio León. Sin embargo, ha realizado un importe ajuste en la provincia, con la desaparición en Ordoño II el pasado 26 de julio en León y, el 19 de julio, también en Ponferrada.