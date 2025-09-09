Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital e irrumpe una nueva marca

El Grupo Inditex está realizando un importante ajuste en su red comercial para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail'.

Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital e irrumpe una nueva marca
Una tienda de Bershka Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Septiembre 2025 11:25 (hace 15 horas)

Adiós Bershka. La multinacional Inditex, dueña de marcas como Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho o Massimo Dutti se está desprendiendo de tiendas en algunas capitales de España con el objetivo de afrontar el auge del comercio digital, con marcas consolidadas como Amazon, Shein o Zalando.

Vídeos Los Replicantes

Un movimiento en línea con las últimas tendencias del 'retail' que también están desarrollando empresas de la competencia como el Grupo El Corte Inglés, que ha cerrado algunos de sus centros comerciales más emblemáticos en España.

Los clientes ya no necesitan trasladarse a una tienda para comprar las últimas novedades de moda o hacerse con productos de primeras firmas como Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, El Ganso, Scalpers, Armani, Lacoste, Carolina Herrera, Adidas o Nike.

Por este motivo, las empresas del 'retail' apuestan por concentrar su oferta de tiendas a pie de calle en los conocidos como 'ejes prime' de las grandes capitales y con un modelo experiencial, de estética cuidada e incluyendo atracciones para todos los visitantes.

Cierre de Bershka: la nueva marca de ropa que irrumpe en esta capital

En este contexto, Bershka ha anunciado el cierre de una histórica tienda. Se trata de la tienda Bershka situada en Ordoño II, en León capital, una de las tiendas más emblemáticas del Grupo Inditex, que ahora permanece totalmente clausurada.

Bershka está concentrando su oferta comercial en pleno giro en el retail
Bershka está concentrando su oferta comercial en pleno giro en el retail CC

En su lugar, se prevé la irrupción de una reconocida marca de ropa en la ciudad. Se trata de Álvaro Moreno, una reconocida firma de ropa masculina de origen sevillano, que está extendiéndose en estos momentos por varios puntos del país.

Por el momento se desconoce cuándo se abrirá la tienda de Álvaro Moreno en el centro de León, aunque los trabajos de reforma del local ya han comenzado y hay gran prioridad dada la situación céntrica del establecimiento, que dará buena imagen a la marca de ropa.

Álvaro Moreno es conocida por sus líneas de prensas destinadas al público masculino e infantil. Se fundó en 2005 en Osuna (Sevilla) y su éxito le ha llevado a contar actualmente con 71 puntos de venta presencial, así como un club de fidelización de más de 150 personas. Hasta ahora, los ciudadanos de León que querían adquirir sus productos en sus tiendas debían desplazarse hasta Valladolid y Oviedo.

En cuanto al Grupo Inditex, este cierre no supone la desaparición completa de Bershka de León. La marca todavía sobrevive en su tienda situada en el Centro Comercial Espacio León. Sin embargo, ha realizado un importe ajuste en la provincia, con la desaparición en Ordoño II el pasado 26 de julio en León y, el 19 de julio, también en Ponferrada.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
La dueña de Zara cierra una histórica tienda y desaparece de esta capital el 26 de febrero

La dueña de Zara cierra una histórica tienda y desaparece de esta capital el 26 de febrero

La dueña de Zara cierra tres históricas tiendas en plena capital en julio de 2025

La dueña de Zara cierra tres históricas tiendas en plena capital en julio de 2025

Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital el 13 de septiembre

Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital el 13 de septiembre

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital de España el 28 de abril

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital de España el 28 de abril

Contenidos que te pueden interesar
Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Adiós a fumar en España: dónde está prohibido en la nueva ley antitabaco

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

Muere Rick Davies, fundador y voz de Supertramp: 10 canciones icónicas de una era del rock

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Lucas, de 'Andy y Lucas', rompe su silencio: "Es de valientes como tengo la nariz"

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Cómo será el bulevar entre la Puerta de Alcalá con Cibeles: carril bici y menos coche

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

Israel bombardea Doha (Catar) y asesina a parte de la cúpula de Hamás

RTVE desvela los primeros detalles de Benidorm Fest 2026: "Una marca con vida propia"

RTVE desvela los primeros detalles de Benidorm Fest 2026: "Una marca con vida propia"

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple

Sale a la luz el iPhone 17: cómo ver la presentación con las novedades de Apple