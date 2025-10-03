Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

La multinacional Inditex confirma un giro drástico en su modelo de negocio ante los cambios en el sector.

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital
Una tienda de Zara Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Octubre 2025 16:04 (hace 10 horas)

Adiós Zara. La multinacional Inditex, dueña también de marcas como Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho o Lefties está emprendiendo un giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Vídeos Los Replicantes

El sector del 'retail' se enfrenta a la complejidad que entraña el auge de firmas digitales como Amazon, Shein o Zalando. Los clientes pueden adquirir cualquier producto desde la comodidad del sofá, lo que ha llevado a replantear el comercio a pie de calle.

Zara se encuentra en pleno giro comercial
Zara se encuentra en pleno giro comercial CC

Las grandes marcas del sector prefieren ahora reducir el número absoluto de tiendas y apostar por establecimientos ubicados principalmente en zonas turísticas o grandes centros comerciales. Además, se enfocan en un formato de experiencias de compra, buscando un valor añadido para que los clientes se dirijan a las tiendas, con espacios más cuidados visualmente, así como ofertas de ocio y hostelería.

Cierre de Zara: baja la persiana a una tienda histórica en plena capital

En el marco de esta política, Zara ha cerrado finalmente su tienda en Juan Flórez, en A Coruña. Se trata de un histórico establecimiento de la multinacional, el primero de la ciudad gallega, que celebra su 50 aniversario este 2025.

En todo caso, el cierre no es definitivo y se realizará de manera temporal. Se prevé que el local vuelva a operar para todos los clientes desde el próximo 6 de octubre, ya que será acondicionado para celebrar su 50 aniversario. Una operación que se suma a la reforma emprendida en primavera de 2025 para incorporar su nuevo modelo de negocio.

De este modo, Zara en A Coruña abrirá el próximo lunes 6 de octubre, con la presentación de una colección especial con motivo de su 50º aniversario. Será la propuesta Zara Creators, en la que se ha contado con artistas de primer nivel como Rosalía, Pedro Almodóvar, Robbie Williams o Naomi Campbell, que han diseñado sus propias prendas, accesorios y muebles.

La multinacional gallega también organizará durante esa jornada varias acciones destacadas con motivo del 50º aniversario del establecimiento. Este giro confirma el interés de Inditex por apostar por tiendas solo en lugares destacados y primar, cada vez más, las experiencias de compra de los clientes.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  4. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  5. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  6. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  7. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  8. El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado
  9. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  10. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
Artículos relacionados
Adiós Lefties: cierra esta histórica tienda en pleno centro de Madrid

Adiós Lefties: cierra esta histórica tienda en pleno centro de Madrid

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital tras más de 25 años

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital tras más de 25 años

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital tras 21 años

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital tras 21 años

Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital e irrumpe una nueva marca

Adiós Bershka: cierra esta histórica tienda en plena capital e irrumpe una nueva marca

Contenidos que te pueden interesar
Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

¿Cuál es el producto de supermercado que más ha subido de precio?

¿Cuál es el producto de supermercado que más ha subido de precio?

Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Auriculares inalámbricos: ¿Pueden causar cáncer?

Auriculares inalámbricos: ¿Pueden causar cáncer?

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Salen a la luz nuevos audios del Cecopi en Valencia: revelan la mala gestión de la DANA

Salen a la luz nuevos audios del Cecopi en Valencia: revelan la mala gestión de la DANA

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana