El truco definitivo para tu hogar: poner cáscaras de naranja en el microondas

Si hablamos de uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, uno de ellos es, sin duda, el microondas. Precisamente por su uso frecuente a diario, puede acumular restos de comida y salpicaduras, además de generar olores desagradables si no se realiza una limpieza adecuada.

Por ello, muchos especialistas en limpieza del hogar recomiendan este truco casero y, sobre todo, sencillo, que se ha vuelto viral. El método consiste en introducir cáscaras de naranja dentro del microondas para eliminar los malos olores y facilitar la limpieza sin necesidad de utilizar productos químicos.

Las cáscaras de naranja contienen aceites esenciales conocidos por su poder antibacteriano, aromatizante y desengrasante. Al introducirlas en el microondas, el calor libera estos compuestos y facilita la limpieza posterior, además de ayudar a neutralizar los olores más intensos.

Qué destaca de la limpieza con cáscara de naranja

La cáscara de la naranja puede aportar multitud de soluciones en nuestro hogar Pexels

Este truco, por lo tanto, ayuda a eliminar los olores intensos de forma natural, facilitando la limpieza y dejando un aroma fresco en el interior del microondas.

Además, los expertos aseguran que aplicar este método no daña el electrodoméstico ni deja residuos tóxicos.

Cómo realizar el truco correctamente

Para que el truco sea efectivo, lo más importante es aplicarlo correctamente:

Coloca las cáscaras de una o dos naranjas en un recipiente apto para el microondas.

Añade medio vaso de agua.

Introduce el recipiente en el microondas y caliéntalo durante 3 a 5 minutos.

Déjalo reposar unos minutos antes de abrir la puerta.

Retira el recipiente con cuidado y limpia el interior del microondas con un paño.

Este procedimiento puede realizarse una vez por semana o cada vez que notes que el electrodoméstico ha quedado impregnado de olores fuertes.

Un recurso sencillo y económico

De este modo, las cáscaras de naranja se presentan como un recurso casero, sencillo y económico que, utilizado con regularidad, puede ayudar a mantener limpio el microondas.

Además, su aroma cítrico puede resultar molesto para algunos insectos, por lo que también podría contribuir a prevenir su aparición.