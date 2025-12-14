Los Replicantes
El truco para que no te toque el asiento del medio en un avión: "Tiene un 100% de acierto"

Un viajero son explica su infalible truco para no sentarse en el medio en un avión: sencillo, gratis y sin margen de error.

El truco para que no te toque el asiento del medio en un avión: "Tiene un 100% de acierto"
Interior de un avión Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

14 Diciembre 2025 09:30 (hace 16 horas)

Son muchos los viajeros que prefieren sentarse en el lado de la ventana para poder observar el paisaje cuando nos subimos en un avión, otros prefieren ir en el pasillo, pero lo que nadie quiere es estar en medio; este es el asiento más temido.

La mayoría de las aerolíneas cobran un poco más de dinero al cliente para que pueda elegir su asiento. Si el viajero prefiere no pagar más, el asiento que le asigne la compañía será al azar y puede tener suerte o no y que le toque en el medio. Por ello, un creador de contenido nos revela su truco para no pagar por elegir asiento y poder ir en el lado de la ventana o en el pasillo.

Truco del viajero

Jorden Tually, creador de contenido y experto en viajes, ha querido compartir su truco para que la aerolínea no te ponga en un asiento entre dos personas; un método sencillo, gratis y que no tiene margen de error.

Tually ha elegido la red social TikTok para informar que las aerolíneas de bajo coste suelen asignar los asientos del medio para las personas que deciden no pagar más y eligen la opción de "asignación aleatoria" porque son los lugares donde nadie quiere ir. También, los viajeros sabiendo este detalle suelen preferir pagar un poco más, se trata de una estrategia por parte de las compañías de vuelo.

El creador de contendo empieza explicando que el primer paso es fijarse en los asientos del medio que quedan libres, en este caso quedaban diez. El segundo paso es seleccionar todos estos asientos. "Voy directamente al sitio web y finjo comprar diez asientos del medio", explica el viajero.

Después, hay que introducir los nombres de los viajeros falsos, "ingresa solo un montón de letras al azar y continúa", explica. Cuando haya que seleccionar los asientos definitivos hay que escoger los diez que quedaban en el medio y, en tercer lugar, seleccionamos la opción de "continuar".

Ahora, viene el sentido del truco. "El sistema mantendrá estos asientos reservados durante aproximadamente 10 o 15 minutos", informa Tually. Momento en el que el usuario tendrá que hacer la reserva de su vuelo verdadero y seleccionar la "asignación de asientos aleatorios". El sistema tendrá bloqueados todos los asientos del medio, por lo que no le podrá asignar uno.

El creador de contenido contento al mostrar su truco, puntualiza: "Solo me tomó dos minutos y ahora tengo un asiento junto a la ventana". Ademas, asegura que "nunca me ha fallado y tiene un 100 % de acierto cuando se hace correctamente".

@jordentually This travel hack has saved me from MANY a middle seat over the years. It's actually never failed me and has a 100% perfect record when done correctly! It's easiest when done on a computer & even easier if you do it closer to checkin as less seats are available 😌 share with a mate & save for future use, ENJOY! PS: can we sue the airlines for saying "random allocation" when I know that's simply not true 🤨 #whatheck #travel #ryanair #budgetairline #airline #travelhack ♬ original sound - Jorden Tually

Para terminar, Tually recomienda hacer estos trámites desde un ordenador y lo más cerca posible de la fecha del check-in "ya que hay menos asientos disponibles". El vídeo está siendo todo un éxito, ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones y seguro que más de uno lo pone en práctica, esperemos que no se junten muchas personas con el mismo truco dentro de un avión.

