Por qué piden poner papel aluminio en el picaporte de la puerta: los expertos opinan

Aparenta ser un truco muy sencillo, pero ofrece multitud de posibilidades y beneficios en nuestro hogar.

Un picaporte de una puerta envuelto en papel de aluminio Foto: IA Grok
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Febrero 2026 17:28 (hace 1 hora)

Los trucos caseros son ampliamente conocidos, pero ahora toman mayor difusión a través de redes sociales. Una manera de compartir la sabiduría popular y poder sacar partido a esas recomendaciones que se transmiten entre generación y generación.

Uno de ellos está relacionado con el papel de aluminio y los picaportes de la puerta. El papel de aluminio es un producto fácilmente disponible en cualquier vivienda, ya que tiene multitud de usos como garantizar cocciones perfectas o transportar comida.

Pero también tiene una utilidad que muchos no conocían. Este tipo de papel en los picaportes de las puertas puede ayudar a evitar rayaduras y también puede funcionar como un elemento más de limpieza.

Usos concretos

Esta es una solución fácil para proteger este elemento de un desgaste derivado del uso diario. Por ejemplo, puede ser útil para evitar que se manche cuando vamos a pintar o barnizar.

También se puede contemplar utilizarlo de forma permanente en el picaporte de la puerta, aunque esto no suele ser lo más habitual. De este modo, se puede evitar la presencia de grasa o suciedad en el metal del tirador. Esto puede ocurrir, sobre todo, en puertas cuyo uso es más frecuente, como los baños o las cocinas.

Además, otra de las utilidades del truco es evitar posibles golpes y rayaduras. Sobre todo, cuando hay que realizar mudanzas o reformas, ya que suele implicar tener que mover muchos muebles de grandes dimensiones. En estos casos, es posible que no se calculen bien las distancias y se deje algún tipo de marca en el proceso.

