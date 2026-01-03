Los Replicantes
Buscar

Vida

El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir

Los precios de la aplicación Uber se pueden disparar dependiendo de varios factores a los que debemos prestar atención.

El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir
App de Uber Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Enero 2026 09:30 (hace 9 horas)

La llegada de empresas como Uber han revolucionado la movilidad urbana. Los pasajeros tan solo precisan de un teléfono móvil para disponer de un conductor a demanda y ya no tienen que planificar todos sus trayectos.

Vídeos Los Replicantes

Este tipo de aplicaciones, que funcionan mediante coches con licencia de VTC, pueden dar mayor flexibilidad. Nos permiten acceder a transporte en cualquier lugar y hora, principalmente en las grandes ciudades.

Además, la aplicación tiene localizados a los conductores, algo que además permite saber cuánto queda para llegar al punto de origen, evitar o prevenir problemas indeseados; así como conocer de antemano el precio del desplazamiento.

Sin embargo, estos usuarios pueden implicar también un gran golpe al bolsillo. Tomar un vehículo Uber puede no ser nada barato, pero en algunos casos ese precio se puede disparar por determinados motivos.

Cómo conseguir viajes de Uber baratos: los mejores trucos

El creador de contenidos Mike Albares, conocido por difundir consejos sobre finanzas e inversión, revela un truco para lograr un vehículo Uber mucho más barato cada vez que haya intención de realizar un viaje.

En su vídeo explica el motivo por el que a veces aparecen precios disparados en la plataforma: "Esto no está 100% demostrado, pero hay una teoría por ahí que dice que Uber podría estar monitorizando tu batería. Si detecta que te queda poquita, te aplica una tarifa más alta".

El influencer también pone el foco en poner la dirección de la casa, ya que implica que el precio aumente cuando la volvemos a indicar para un servicio: "Uber sabe dónde vives", recuerda.

@albaresmike Truco para Conseguir un UBER 🚘 mucho más BARATO 📉💰 #uber #lifehacks #lifehackstiktok ♬ sonido original - Mike Albares

Por todos estos motivos, el mejor truco para evitar que Uber nos cobre de más es utilizar la aplicación dede otro teléfono con batería, cargarlo antes de la reserva o llevar una batería externa si planteamos volver en Uber. Según sus cálculos, este tipo de gestos pueden terminar con un impacto de hasta ocho euros por trayecto.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  5. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  6. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  7. El infierno de Antonia Dell'Atte: "Pensaba en cómo decir que estaba con un maltratador"
  8. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  9. Quién es Juanfran Pérez Llorca: investido nuevo presidente de la Generalitat Valenciana
  10. Sacan al okupa que vivía en la casa en la que Rosario y Alfonso mataron a Asunta Basterra
Artículos relacionados
Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona

Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona

¿Qué casa puedo comprar realmente con mi salario? La respuesta de un experto

¿Qué casa puedo comprar realmente con mi salario? La respuesta de un experto

Glovo anuncia que todos sus repartidores serán asalariados desde el 1 de julio

Glovo anuncia que todos sus repartidores serán asalariados desde el 1 de julio

Multan a Glovo a pagar 847.000 euros por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo

Multan a Glovo a pagar 847.000 euros por emplear a extranjeros sin permiso de trabajo

Contenidos que te pueden interesar
El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir

El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir

¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026

Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026

Por qué casi todas las televisiones emiten las campanadas desde la Puerta del Sol: origen

Por qué casi todas las televisiones emiten las campanadas desde la Puerta del Sol: origen

Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad

Alerta sanitaria: retiran de la venta este medicamento por defectos de calidad

Quién es Jorge García Dihinx: el influencer muerto en el alud de Panticosa

Quién es Jorge García Dihinx: el influencer muerto en el alud de Panticosa

Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias

Mueren una mujer de 50 años y su hija tras ser dadas de alta dos veces en urgencias

Filtran estos números de teléfono en WhatsApp: en qué estafas están siendo empleados

Filtran estos números de teléfono en WhatsApp: en qué estafas están siendo empleados