El truco para lograr el viaje de Uber más barato: qué pasos seguir

La llegada de empresas como Uber han revolucionado la movilidad urbana. Los pasajeros tan solo precisan de un teléfono móvil para disponer de un conductor a demanda y ya no tienen que planificar todos sus trayectos.

Este tipo de aplicaciones, que funcionan mediante coches con licencia de VTC, pueden dar mayor flexibilidad. Nos permiten acceder a transporte en cualquier lugar y hora, principalmente en las grandes ciudades.

Además, la aplicación tiene localizados a los conductores, algo que además permite saber cuánto queda para llegar al punto de origen, evitar o prevenir problemas indeseados; así como conocer de antemano el precio del desplazamiento.

Sin embargo, estos usuarios pueden implicar también un gran golpe al bolsillo. Tomar un vehículo Uber puede no ser nada barato, pero en algunos casos ese precio se puede disparar por determinados motivos.

Cómo conseguir viajes de Uber baratos: los mejores trucos

El creador de contenidos Mike Albares, conocido por difundir consejos sobre finanzas e inversión, revela un truco para lograr un vehículo Uber mucho más barato cada vez que haya intención de realizar un viaje.

En su vídeo explica el motivo por el que a veces aparecen precios disparados en la plataforma: "Esto no está 100% demostrado, pero hay una teoría por ahí que dice que Uber podría estar monitorizando tu batería. Si detecta que te queda poquita, te aplica una tarifa más alta".

El influencer también pone el foco en poner la dirección de la casa, ya que implica que el precio aumente cuando la volvemos a indicar para un servicio: "Uber sabe dónde vives", recuerda.

Por todos estos motivos, el mejor truco para evitar que Uber nos cobre de más es utilizar la aplicación dede otro teléfono con batería, cargarlo antes de la reserva o llevar una batería externa si planteamos volver en Uber. Según sus cálculos, este tipo de gestos pueden terminar con un impacto de hasta ocho euros por trayecto.