Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

Los trucos caseros pueden tener infinidad de remedios, sin embargo, algunos de los que resultan realmente sorprendentes están avalados por técnicos y profesionales, sin necesidad de recurrir a grandes medios.

Los arquitectos recomiendan emplear papel aluminio para detectar humedad, ya que este material crea un área aislada en la pared. Si aparece condenación por debajo, implica que hay agua en el material o en la capa superficial.

Este método funciona sobre todo en paredes de cocinas y casas antiguas y se puede realizar con materiales muy accesibles, como papel de aluminio, cinta adhesiva resistente, un termómetro opcional o una cámara para documentar el antes y después.

Los arquitectos recomiendan un sencillo truco para comprobar graves problemas en la vivienda Grok

Para hacer la prueba, solo se necesita limpiar la zona con un paño seco y colocar un trozo de papel de aluminio ligeramente más grande que el área a analizar. Se deben pegar los bordes con cinta de manera que el centro quede bien tensado y sellado.

Reposo: así puedes comprobar el resultado

El papel se debe dejar durante 24-48 horas. Al retirarlo, se observa el lado del aluminio. La presencia de gotas, manchas oscuras o eflorescencias indica humedad en la pared, mientras que si el aluminio permanece seco, el problema puede solo ser la condensación ambiental.

Por estos motivos, se recomienda tomar fotografías antes y después para comparar la zona y detectar cambios. Si se observan manchas grandes, moho activo, papel pintado despegándose u olores fuertes, se necesitan intervenciones estructurales o revisión por especialistas en humedad.

En todo caso, para prevenir problemas de humedad se recomienda ventilar adecuadamente después de cocinar, reparar el sellado de las ventanas y mantener seco el suelo de las paredes.