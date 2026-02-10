Los Replicantes
Buscar

Vida

Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

Los expertos recuerdan un sencillo truco que puede ayudar a detectar claramente un grave problema en la vivienda.

Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto
Papel de aluminio pared Foto: Grok
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Febrero 2026 17:49 (hace 6 horas)

Los trucos caseros pueden tener infinidad de remedios, sin embargo, algunos de los que resultan realmente sorprendentes están avalados por técnicos y profesionales, sin necesidad de recurrir a grandes medios.

Vídeos Los Replicantes

Los arquitectos recomiendan emplear papel aluminio para detectar humedad, ya que este material crea un área aislada en la pared. Si aparece condenación por debajo, implica que hay agua en el material o en la capa superficial.

Este método funciona sobre todo en paredes de cocinas y casas antiguas y se puede realizar con materiales muy accesibles, como papel de aluminio, cinta adhesiva resistente, un termómetro opcional o una cámara para documentar el antes y después.

Los arquitectos recomiendan un sencillo truco para comprobar graves problemas en la vivienda
Los arquitectos recomiendan un sencillo truco para comprobar graves problemas en la vivienda Grok

Para hacer la prueba, solo se necesita limpiar la zona con un paño seco y colocar un trozo de papel de aluminio ligeramente más grande que el área a analizar. Se deben pegar los bordes con cinta de manera que el centro quede bien tensado y sellado.

Reposo: así puedes comprobar el resultado

El papel se debe dejar durante 24-48 horas. Al retirarlo, se observa el lado del aluminio. La presencia de gotas, manchas oscuras o eflorescencias indica humedad en la pared, mientras que si el aluminio permanece seco, el problema puede solo ser la condensación ambiental.

Por estos motivos, se recomienda tomar fotografías antes y después para comparar la zona y detectar cambios. Si se observan manchas grandes, moho activo, papel pintado despegándose u olores fuertes, se necesitan intervenciones estructurales o revisión por especialistas en humedad.

En todo caso, para prevenir problemas de humedad se recomienda ventilar adecuadamente después de cocinar, reparar el sellado de las ventanas y mantener seco el suelo de las paredes.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Adiós a las moscas en verano: el truco viral con papel de aluminio del que todos hablan

Adiós a las moscas en verano: el truco viral con papel de aluminio del que todos hablan

Por qué piden poner papel aluminio en el picaporte de la puerta: los expertos opinan

Por qué piden poner papel aluminio en el picaporte de la puerta: los expertos opinan

¿Qué cara del papel de aluminio debemos poner hacia fuera cuando envolvemos alimentos?

¿Qué cara del papel de aluminio debemos poner hacia fuera cuando envolvemos alimentos?

¿Qué ocurre si envuelves en papel plata tu teléfono móvil?

¿Qué ocurre si envuelves en papel plata tu teléfono móvil?

Contenidos que te pueden interesar
Piden colaboración para buscar a Alberto: joven vulnerable de San Sebastián de los Reyes

Piden colaboración para buscar a Alberto: joven vulnerable de San Sebastián de los Reyes

Alerta alimentaria: qué marcas de leche infantil están contaminadas con cereulida

Alerta alimentaria: qué marcas de leche infantil están contaminadas con cereulida

Se topa con un ticket de Mercadona de 2007: la comparación es brutal

Se topa con un ticket de Mercadona de 2007: la comparación es brutal

Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española

La dueña de Zara cierra esta histórica tienda en plena capital española

Muere el influencer Ángel Montoya: se lanzó de un puente en pleno directo de Instagram

Muere el influencer Ángel Montoya: se lanzó de un puente en pleno directo de Instagram

La Guardia Civil alerta de una campaña de "phishing" que suplanta a Netflix

La Guardia Civil alerta de una campaña de "phishing" que suplanta a Netflix

Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato

Benidorm Fest 2026 afronta su primera semifinal con un gran cambio técnico en el formato