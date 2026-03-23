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Primeras multas por no llevar la baliza V-16: cuándo te sancionan y cuánto pagarás

La baliza V-16 es obligatoria desde 2026, pero la sanción cambia según no la lleves o no la uses en una avería.

Primeras multas por no llevar la baliza V-16: cuándo te sancionan y cuánto pagarás
La baliza V-16 ya es obligatoria en España y su ausencia puede acarrear sanciones desde este año. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

23 Marzo 2026 11:42

La baliza V-16 conectada es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026, aunque durante las primeras semanas la aplicación práctica de la norma generó dudas entre muchos conductores.

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El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclaró en el Congreso que no existe una política de controles aleatorios para comprobar su presencia en los vehículos, pero insistió en que la obligación está plenamente en vigor desde comienzos de año.

Esa confusión ha convivido con una realidad: las primeras sanciones ya han empezado a llegar. Antena 3 recoge el caso de una multa notificada en Valencia por "no llevar instalada en el vehículo la señal reglamentada correspondiente V-16", una muestra de que el margen de tolerancia inicial ha dado paso a la aplicación efectiva de la norma.

Cuándo te pueden sancionar por no llevar la baliza

En cualquier caso, Interior ha matizado que la sanción cobra especial relevancia cuando el vehículo sufre una avería o debe detenerse por una emergencia y el conductor no dispone de la baliza o no la utiliza para señalizar correctamente la incidencia.

En ese supuesto, Marlaska dejó claro que sí procede multar, porque la obligación no se limita a llevar el dispositivo, sino también a usarlo cuando la situación lo exige.

No llevar la baliza o circular con una que no esté homologada puede acarrear una multa de 80 euros, al tratarse de una infracción leve, la misma cuantía que en su día se aplicaba por no llevar los triángulos de preseñalización.

Además, la DGT recuerda que el dispositivo debe ir dentro del vehículo y estar certificado por laboratorios autorizados, como IDIADA o LCOE, para garantizar que cumple los requisitos técnicos exigidos.

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