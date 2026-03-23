Comandante Twin: "La noche madrileña es lo mejor que hay en el mundo"

La escena pop nacional suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de 'Madrid', el último single de Comandante Twin, una canción que funciona como declaración de intenciones de cara a su próximo disco. Más directa, luminosa y pensada para el directo, la banda madrileña abraza un sonido más accesible sin renunciar a la épica que ha definido su trayectoria.

El tema, concebido como un homenaje a la noche de la capital, conecta con la experiencia vital del grupo, profundamente ligada a la ciudad donde han crecido musicalmente. Madrid no es solo un escenario, sino el punto de partida de todo: sus primeros conciertos, sus primeras canciones y el desarrollo de una identidad propia dentro del panorama independiente.

En esta conversación, el grupo reflexiona sobre el proceso creativo de este nuevo single, su evolución artística, la relación con la industria musical y el momento actual de una banda que encara con ilusión la publicación de su cuarto álbum. También hay espacio para mirar atrás, reivindicar canciones olvidadas y pensar en el futuro inmediato, marcado por los directos y una nueva etapa que ya está en marcha.

1. Ahora presentáis 'Madrid', que se plantea como un himno a las noches interminables. ¿Cómo surge la canción?

'Madrid' es justo lo contrario a otras canciones del disco: es de las últimas que hicimos. Representa una forma distinta de componer para nosotros, más cercana al pop, más directa. Es como la nota más 'disco' dentro del álbum, pero estamos muy contentos porque está funcionando muy bien.

2. Habláis de la noche madrileña. ¿Creéis que está mitificada o es realmente así?

Es completamente real. La noche madrileña es lo mejor que tiene Madrid y lo mejor que hay en el mundo. Nosotros la hemos vivido mucho y nos ha dado grandes momentos. Ahora con menos frecuencia, por suerte también, pero sigue siendo algo muy especial.

3. Si 'Madrid' fuese una película, ¿qué tono tendría?

Sería algo muy 'cinematográfico', con ese punto épico. No sabría decir una película concreta española que encaje, pero sí tendría ese aire envolvente, muy visual.

4. ¿Qué han aportado Santos y Fluren en la producción?

Una barbaridad. Llevamos tiempo trabajando con ellos y tenemos una relación muy buena. Son productores que fomentan la creatividad, te empujan a trabajar mejor y tienen muchísima sensibilidad. Es un lujo verlos trabajar.

5. ¿Qué representa Madrid para vosotros?

Es nuestra casa. Es la ciudad que nos ha visto crecer. Algunos venimos de fuera, pero aquí hemos construido todo: los primeros conciertos, las primeras canciones, las primeras grabaciones. Madrid es el origen de todo lo que somos.

6. Es un tema muy coreable y directo. ¿Lo planteasteis desde el directo?

No lo pensamos así desde el principio, pero sí necesitábamos una canción más directa. Venimos de hacer cosas más épicas, con muchos arreglos, y esto rompe con eso: es corta, sencilla y está pensada para disfrutar sin darle muchas vueltas.

7. Habláis de una etapa más libre. ¿Falta libertad en la industria musical?

No lo creemos. La industria goza de buena salud y hay mucha gente haciendo cosas interesantes y libres. Quizá la parte más complicada es la promoción, las redes sociales, que sí pueden ser una especie de "cárcel". Pero creativamente hay mucha libertad.

8. ¿Cómo ha evolucionado vuestra música desde los inicios?

Hemos madurado. También hemos tenido más tiempo para trabajar este disco, algo que antes no pasaba. Siempre íbamos sacando canciones muy rápido, y eso dificulta construir un concepto sólido. Esta vez hemos podido hacerlo y se nota.

9. 'Hay Una Luz' marcó un punto de inflexión. ¿Por qué conectó tanto?

Porque es una gran canción. Cuando una canción es buena, la gente lo percibe. Fue la que nos abrió puertas: el primer millón de reproducciones, la radio... nos colocó en otro sitio.

10. ¿Hay alguna canción vuestra que creáis que está infravalorada?

Sí, varias. Por ejemplo, 'Siluetas'. Nos parece una canción increíble y está un poco olvidada. Nos da rabia porque creemos que hay joyas en nuestro catálogo que no han tenido el reconocimiento que merecen.

11. ¿Y la más difícil de componer?

'En tu ribera' fue complicada. Era una canción con mucha carga, un homenaje, y encontrar el equilibrio no fue fácil. Aunque tenemos cierta facilidad para componer, hay temas que exigen mucho más.

12. ¿Cómo es vuestro proceso creativo?

Suele empezar en casa, con una idea básica: una estrofa, un estribillo. Cuando vemos que funciona, lo llevamos al local y lo trabajamos en grupo. Es un proceso muy natural, pero también muy exigente: de muchas canciones, solo unas pocas valen realmente.

13. Habéis planteado 'La gira más corta de la historia', en bares y formato íntimo. ¿Cómo surge?

Es volver al origen. Somos un grupo que nace tocando en bares, casi como una tuna. Queremos recuperar esa esencia y recorrer distintos locales en un mismo día, en Madrid, como homenaje a la ciudad y a nuestra forma de empezar.

14. En 2026 llegará vuestro cuarto disco. ¿Qué podéis adelantar?

Ya está terminado. Tenemos el máster final y muchas ganas de enseñarlo. Quedan canciones por descubrir y creemos que hay mucho trabajo detrás. Ahora lo importante es llevarlo al directo y ver cómo lo recibe la gente.

15. ¿Alguna colaboración soñada?

Nos gustaría colaborar con mucha gente, pero por decir uno, Carlos Sadness. Es un artista increíble y sería muy especial hacer algo con él.

16. ¿Qué sueños os quedan por cumplir?

Muchos. Pero ahora mismo, lo más importante es ver cómo crece este disco y cómo conecta con la gente. Que durante 40 minutos alguien pueda disfrutarlo y que le acompañe, que al final es para lo que hacemos música.

17. ¿Próximos planes?

Empezamos con festivales, como el SanSan, y luego presentamos el disco en Madrid. A partir de ahí, toca carretera: coger la furgoneta y ponerse a rodar.