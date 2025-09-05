Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

El régimen talibán intensifica su discriminación contra las mujeres con graves consecuencias en pleno terremoto.

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto
Mujeres con burka en Afganistán Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Septiembre 2025 19:17 (hace 2 horas)

La represión de los talibanes en Afganistán no tiene límite. El fuerte terremoto que ha sacudido recientemente el país, dejando 2.200 muertos y miles de heridos, está siendo la gran prueba de las consecuencias del apartheid contra las mujeres del régimen.

Vídeos Los Replicantes

Un reportaje de The New York Times en colaboración con otros medios internacionales recoge la desatención a la que se enfrentan las niñas y mujeres afganas tras la catástrofe sufrida.

Las normas de la Sharía que aplica rigurosamente el régimen talibán prohíben por completo cualquier tipo de contacto físico entre una mujer y un hombre cuando ambos no formen parte de la misma familia.

Ante la total ausencia de mujeres participando en los equipos médicos del país, así como en las cuadrillas de rescate, los expertos creen que el número de mujeres y niñas víctimas del terremoto superan con creces al de varones, ante la falta de cuidados durante las 24 horas posteriores al seísmo.

Total abandono

El reportaje recoge el testimonio de Bibi Aisha, una joven afgana de 19 años, que vio llegar a los equipos de rescate cuando ya habían pasado 36 horas del terremoto, que tuvo un grado seis.

"Estoy perdida", se dijo para sí Bibi Aisha, puesto que pudo comprobar que en los equipos de rescate que se acercaron a atenderles no había ninguna mujer. Como consecuencia, Bibi y otras mujeres quedaron completamente desatendidas.

Este hecho vuelve a evidenciar la discriminación de la mujer que está sufriendo Afganistán bajo los gobiernos del régimen talibán. Además, se imponen otras medidas discriminatorias, como la obligación de salir a la calle acompañada siempre de un familiar o tutor varón, así como su exclusión del sistema educativo.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  7. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  8. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  9. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
  10. Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte
Artículos relacionados
Disminuye al 95% el cultivo de opio en Afganistán tras la prohibición talibán

Disminuye al 95% el cultivo de opio en Afganistán tras la prohibición talibán

Los talibanes confirman el envenenamiento de 79 mujeres en una escuela de Afganistán

Los talibanes confirman el envenenamiento de 79 mujeres en una escuela de Afganistán

Los talibanes prohíben el sonido de la mujer en público en Afganistán

Los talibanes prohíben el sonido de la mujer en público en Afganistán

El gobierno talibán afgano se ofrece a apoyar a Hezbolá en la guerra contra Israel

El gobierno talibán afgano se ofrece a apoyar a Hezbolá en la guerra contra Israel

Contenidos que te pueden interesar
Así es la vitamina que puede retrasar el envejecimiento, según un estudio

Así es la vitamina que puede retrasar el envejecimiento, según un estudio

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Los talibanes prohíben rescatar a las mujeres tras el brutal terremoto

Bruselas multa a Google a pagar 2.950 millones de euros por abuso de mercado

Bruselas multa a Google a pagar 2.950 millones de euros por abuso de mercado

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Maribel Vilaplana rompe su silencio: su brutal revelación sobre Mazón en plena DANA

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Una paciente psiquiátrica se suicida por no tener cama en el hospital de Terrassa

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

Mañueco esquiva la investigación política de los incendios gracias a PP y VOX

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Muere el portero Édson 'Pixé' en pleno partido a los 38 años

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa

Sale a la luz la herencia de Giorgio Armani: 13.000 millones de euros y su gran empresa