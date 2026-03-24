Muere a los 43 años Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans

Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, ha muerto a los 43 años tras varios años conviviendo con un cáncer, según informaciones publicadas este fin de semana.

Su fallecimiento pone fin a la trayectoria de uno de los empresarios más discretos, pero también más influyentes, detrás de una de las plataformas digitales que más han transformado la industria del contenido para adultos en internet.

OnlyFans se convirtió en una de las redes sociales más controvertidas y comentadas de los últimos años. La plataforma fue fundada en 2016 por el empresario británico Tim Stokely, pero fue durante la etapa de Radvinsky cuando consolidó su expansión global y su modelo de negocio basado en las suscripciones y en la monetización directa del contenido por parte de los creadores.

Quién era Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky fue el empresario que tomó el control de OnlyFans en 2018 al hacerse con una participación mayoritaria en Fenix International, la sociedad propietaria de la plataforma.

Desde entonces pasó a ejercer como máximo accionista y director, aunque siempre mantuvo un perfil muy discreto y alejado del foco mediático.

Nacido en Ucrania, se trasladó siendo niño junto a su familia a Chicago y en sus últimos años residía en Florida.

Qué es OnlyFans y qué futuro deja abierto Radvinsky

OnlyFans es una plataforma digital basada en suscripciones de pago que permite a los creadores monetizar contenido exclusivo para sus seguidores. Aunque no nació ligada únicamente al contenido sexual, su expansión mundial estuvo muy vinculada a la industria para adultos, especialmente durante el confinamiento, cuando numerosos actores y creadores encontraron en ella una fuente adicional de ingresos.

El modelo de negocio se basa en cuotas mensuales, pagos por contenido extra y propinas, a cambio de una comisión del 20 % que se queda la empresa.

En 2024, la plataforma contaba con más de cuatro millones de perfiles de creadores y 377 millones de cuentas de usuarios consumidores de imágenes y vídeos, según cifras publicadas por Bloomberg. Ese mismo año, sus ingresos alcanzaron los 1.400 millones de dólares, lo que confirma el peso que había adquirido la compañía dentro de la economía digital.

La muerte de Leonid Radvinsky deja ahora abiertas incógnitas sobre el futuro de la empresa. Reuters informó de que el empresario estaba negociando la venta de una participación del 60 % de OnlyFans en una operación que valoraba la compañía en unos 5.500 millones de dólares.

Según Bloomberg, la firma Architect Capital, con sede en San Francisco, estudiaba una oferta respaldada por unos 2.000 millones de dólares en deuda para hacerse con ese paquete. Las conversaciones, de acuerdo con esas informaciones, se habían intensificado durante el mes de febrero.