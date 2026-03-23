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Hallan muerta a la influencer Ayşegül Eraslan tras visitar a un famoso actor turco

La diseñadora e influencer, de 27 años, fue encontrada sin vida en su apartamento de Estambul tras la visita del actor Sunay Kurtuluş.

Hallan muerta a la influencer Ayşegül Eraslan tras visitar a un famoso actor turco
Ayşegül Eraslan fue hallada muerta en su apartamento de Estambul tras la visita del actor Sunay Kurtuluş. Foto: Instagram
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

23 Marzo 2026 13:26

La muerte de la influencer y diseñadora de moda turca Ayşegül Eraslan, de 27 años, continúa rodeada de incógnitas. La joven fue hallada sin vida el 13 de marzo en su apartamento de Estambul después de que su familia alertara a la policía al no conseguir contactar con ella. Fueron los agentes quienes accedieron a la vivienda y encontraron el cuerpo, cuyo examen forense todavía no ha aclarado la causa del fallecimiento.

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El caso ha cobrado aún más relevancia después de que las cámaras de seguridad del edificio captaran al actor turco Sunay Kurtuluş entrando en el inmueble poco antes de la hora estimada de la muerte y saliendo minutos después.

Esa secuencia llevó a la policía a tomarle declaración, aunque por el momento no consta ninguna acusación formal contra él y las autoridades mantienen abierta la investigación.

Los mensajes previos que preocupan a los investigadores

En el apartamento, la policía encontró notas y mensajes atribuidos a la joven en los que hablaba de una fuerte fragilidad emocional, de una infancia marcada por la violencia y de una sensación constante de soledad. Además, en las horas previas a su muerte también había compartido publicaciones en redes sociales que han sido interpretadas por varios medios como señales de alarma.

La influencer, que se había dado a conocer por su participación en el programa turco de moda İşte Benim Stilim, había regresado recientemente de un viaje a Egipto. Su muerte provocó una rápida oleada de mensajes de condolencia entre seguidores, amigos y medios turcos, mientras la investigación trataba de reconstruir sus últimas horas.

La declaración del actor y el estado de la causa

El actor aseguró que hablaron mientras tomaban té y que, en tono de "broma", le dio una bofetada.
El actor aseguró que hablaron mientras tomaban té y que, en tono de "broma", le dio una bofetada. Instagram

Según las informaciones publicadas en Turquía y recogidas por medios internacionales, Sunay Kurtuluş explicó a la policía que había conocido a Eraslan pocas semanas antes a través de redes sociales y que acudió a visitarla tras su regreso del extranjero.

En su declaración sostuvo que ambos mantuvieron una conversación informal y que abandonó el apartamento poco después. También aseguró que, cuando se marchó, la joven seguía con vida y que ambos llegaron a intercambiar mensajes antes de que ella le bloquease.

La defensa del actor ha subrayado que su cliente solo ha sido interrogado en calidad de testigo y no como sospechoso. Mientras tanto, la fiscalía sigue a la espera de los informes finales de la autopsia para determinar qué línea debe seguir la investigación y si existen elementos suficientes para adoptar nuevas medidas.

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