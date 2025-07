Por qué hay tantos terremotos en Rusia: la explicación tras crisis como Kamchatka

El fuerte terremoto que ha sacudido la península de Kamchatka, en el extremo oriental ruso, ha despertado la alarma por tsunami en todo el océano Pacífico. La alerta se ha extendido a países alejados como Estados Unidos, Ecuador, Chile o Perú, ante un terremoto que en origen tenía 8,8, uno de los más altos registrados.

El terremoto ha despertado nuevamente el peligro en una región muy activa a nivel sísmico. Uno de los recuerdos más próximos fue el fatal accidente de la central nuclear de Fukushima, uno de los mayores desastres nucleares de la historia reciente, pero también otros como el fatífico terremoto que desoló Sumatra en 2004.

Hay que tener en cuenta que un terremoto es un movimiento repentino de la Tierra, causado por una liberación brusca de energía acumulada en la corteza terrestre. En Rusia se producen con relativa frecuencia, pero hay diversos factores a tener en cuenta, como que gran parte del territorio del país se sitúa cerca o encima de la zona de contacto de las placas tectónicas.

Wild footage from the earthquake in Kamchatka, Russia.



It was a long one and at 8.8 magnitude it's the 6th strongest earthquake recorded.



Tsunami watch for Japan, Hawaii and west coast of North America. pic.twitter.com/RG0VUcPlmx