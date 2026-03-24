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Agresión en grupo a una mujer transexual en León

La mujer fue agredida el sábado por la noche por un grupo de entre ocho y diez personas, según ha denunciado la víctima.

Agresión en grupo a una mujer transexual en León
Bianca Lizbeth Fernández denunció una agresión grupal en La Bañeza tras recibir insultos tránsfobos dentro y fuera de un pub. Foto: Plataforma Trans (Instagram)
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

24 Marzo 2026 12:32 (hace 2 horas)

La agresión se produjo en La Bañeza, en la provincia de León. La víctima, Bianca Lizbeth Fernández, denunció que todo comenzó en la noche del sábado, cuando se encontraba en un pub y se dirigió al baño. Allí, un grupo de mujeres empezó a increparla con insultos homófobos y transfóbos y le impidió acceder al aseo femenino al grito de que "era un hombre".

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Según su relato, logró encerrarse en el baño, pero al salir del local fue atacada por un grupo de entre ocho y diez personas, que le propinaron una paliza con botellas y patadas en la cara.

Como consecuencia de la agresión, sufrió múltiples contusiones y una brecha en el párpado que estuvo a punto de costarle el ojo derecho.

El apoyo de la Plataforma Trans

La Plataforma Trans difundió el caso en sus redes sociales y expresó su respaldo a Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora. En su mensaje, la organización calificó lo ocurrido como una "brutal agresión" y subrayó que la joven quedó con importantes secuelas físicas y emocionales.

Además, alertó de que este ataque no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una muestra más del clima de odio que sigue golpeando al colectivo trans.

La entidad ha convocado además una manifestación en Madrid para el próximo sábado 28 de marzo, con salida desde la plaza Pedro Zerolo, en protesta por el aumento de la violencia y ante lo que considera una amenaza de retroceso en derechos.

La presidenta de la plataforma pide "actuaciones urgentes"

La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, también se ha pronunciado públicamente sobre el caso y ha reclamado una respuesta rápida de las autoridades.

En concreto, ha pedido al Ministerio del Interior que identifique "con la mayor urgencia posible" a las personas responsables de la agresión y que sean puestas a disposición judicial.

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