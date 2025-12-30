Trasladan al presunto asesino de Lucca en Almería: intentan darle una paliza en la cárcel

Situación de caos en la prisión de El Acebuche. Los internos han intentado dar una brutal paliza al acusado del asesinato del pequeño Lucca en Garrucha (Almería), Juan David R.C., que ha sido trasladado hasta el centro penitenciario de Albolote (Granada), por su seguridad y ante la "alarma social" que despierta su caso entre los reclusos.

La prisión almeriense ha adoptado esta orden de manera "unilateral", según el abogado del acusado, Manuel Martínez Amate, que ha explicado a EFE que el centro era incapaz de garantizar su integridad física en los módulos ordinarios.

El acusado del brutal asesinato del pequeño Lucca en Garrucha ha sido trasladado de prisión RRSS

El traslado de Juan David se produce ahora después de que la defensa del acusado del brutal asesinato del pequeño Lucca en Garrucha (Almería) denunciase un "riesgo vital inminente".

Una brutal paliza

El abogado del acusado ha explicado que Juan David sufrió un intento de linchamiento multitudinario en el Módulo 11 de El Acebuche poco después de llegar. Este incidente tan solo se pudo detener por la acción de un preso veterano, que intervino para calmar los ánimos.

La defensa del acusado comprende que esta situación representa un claro riesgo para la integridad física del recluso en el centro penitenciario. Por este motivo, ha solicitado su ingreso en un módulo de seguridad o de respeto, aunque la administración finalmente ha optado por el cambio de provincia.