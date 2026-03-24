Política

Irán usa el "No a la guerra" de Pedro Sánchez en propaganda sobre misiles contra Israel

Medios oficiales iraníes han difundido imágenes de misiles con pegatinas que incluyen el rostro de Pedro Sánchez.

Irán usa el "No a la guerra" de Pedro Sánchez en propaganda sobre misiles contra Israel
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

24 Marzo 2026 10:59 (hace 4 horas)

Irán ha convertido el mensaje antiguerra de Pedro Sánchez en una pieza de propaganda militar. Medios oficiales y afines al régimen, como Tasnim y Press TV, han difundido imágenes de misiles con pegatinas que incluyen el rostro del presidente del Gobierno español y una cita de su discurso contra la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo.

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En los adhesivos, reproducidos en inglés y farsi, aparece una frase pronunciada por Sánchez durante la última cumbre europea en Bruselas: "Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana".

El mensaje va acompañado de un "gracias, señor presidente", en una escenificación propagandística que, según la propia agencia Tasnim, precede al lanzamiento de esos proyectiles contra "territorios ocupados", en referencia a Israel.

Teherán convierte el mensaje de Sánchez en propaganda bélica

Teherán coloca las fotografías de Pedro Sánchez en sus misiles
Teherán coloca las fotografías de Pedro Sánchez en sus misiles .

La maquinaria mediática iraní ha amplificado ese respaldo en los últimos días. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió en redes sociales la "conducta responsable" del jefe del Ejecutivo español por oponerse, según su versión, a las violaciones de derechos humanos y a la agresión militar de Estados Unidos e Israel. En ese mensaje, el mandatario aseguró que la actitud de España demuestra que aún quedan "conciencias despiertas" en Occidente.

Tasnim también ha difundido otras imágenes similares dirigidas a quienes, según el régimen, han mostrado solidaridad con Irán en protestas celebradas en ciudades como Londres.

Ese tipo de mensajes en misiles o municiones no es nuevo en la región y forma parte de una práctica propagandística habitual en distintos conflictos de Oriente Próximo, donde tanto Irán como Israel han utilizado proyectiles con inscripciones o dedicatorias para reforzar su relato político y militar.

El rechazo de Sánchez a la guerra gana eco en Irán y el mundo árabe

La postura del presidente del Gobierno ha tenido repercusión más allá de Irán. Su rechazo a la escalada militar y su negativa a respaldar la guerra han sido aplaudidos también en varios países árabes y musulmanes, donde se interpreta como una posición poco habitual entre los líderes occidentales.

En las últimas semanas, además, el Ejecutivo español ha tratado de subrayar que la crisis con Irán no alterará otras prioridades internacionales, como el apoyo a Ucrania. Sánchez reiteró el 18 de marzo que la guerra en Oriente Próximo no desviará la atención de España sobre el conflicto ucraniano.

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