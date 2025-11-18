Los Replicantes
Suiza busca trabajadores en España con sueldos de hasta 6.500 euros: requisitos

El Gobierno suizo abre una importante convocatoria de empleo ante la urgencia de cubrir una amplia demanda de trabajo.

Trabajar en Suiza Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Noviembre 2025 17:32 (hace 8 horas)

La inflación de los productos básicos en el supermercado y los precios de la vivienda ponen cada vez más complicada la situación a las familias, que ven problemas para cubrir sus necesidades.

En estos contextos, muchos ciudadanos se plantean emigrar de España y buscar otras oportunidades en el extranjero. Algunos países europeos ofrecen condiciones muy ventajosas que permiten ahorrar de cara al futuro y, de paso, vivir nuevas experiencias.

Uno de esos países es Suiza, que busca trabajadores extranjeros ante la continua falta de personal cualificado que arrastra desde 2020. La demanda se extiende en varios sectores, como el sanitario, turístico o la ingeniería, tanto para profesionales nuevos como con experiencia.

El Gobierno suizo prevé la contratación de unas 85.000 personas procedentes del extranjero, con sueldos que parten desde los 3.500 euros mensuales y que podrían alcanzar los 6.500, según la ocupación.

Las mayores necesidades laborales se concentran en el ámbito sanitario, turístico y hotelero, así como entre técnicos, informáticos e ingenieros. Se buscan principalmente médicos, ingenieros, especialistas digitales, profesionales de la restauración, trabajadores cualificados, docentes, personal de control, informáticos, representantes de ventas y personal doméstico.

Suiza busca cubrir puestos laborales y abre ofertas de trabajo a extranjeros
Suiza busca cubrir puestos laborales y abre ofertas de trabajo a extranjeros Pexels

Muchos sectores laborales están reclamando un refuerzo inmediato de profesionales ante el relevo generacional inminente, como ocurre en medicina, donde uno de cada cuatro doctores supera los 60 años.

Condiciones y requisitos: cómo trabajar en Suiza con sueldos de hasta 6.500 euros

El modo de acceder a los empleos ofertados más sencillo es a través de agencias de trabajo como Adecco. Otra opción es trabajar en territorio suizo viviendo en Francia, con estatus de trabajador transfronterizo.

Se trata de un régimen regulado por acuerdos bilaterales, que requiere del permiso G e implica normas específicas sobre seguro médico, prestaciones familiares, cotización para la jubilación o cobertura por desempleo.

Para incrementar las posibilidades de contratación, Suiza valora especialmente el dominio del alemán, italiano o del alemán suizo, según la región. Además, se tiene en cuenta la adaptación a las normas laborales locales, donde la puntualidad, precisión y autonomía están bien consideradas.

