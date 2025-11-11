Los Replicantes
Jordi Cruz, chef, habla de la actitud de los trabajadores: "Hay un cambio generacional"

El jurado de 'MasterChef' explica que se siente solo y no comparte el cambio que hay en las condiciones de los trabajadores.

El chef Jordi Cruz Foto: CC
Andrea Torrente

11 Noviembre 2025 11:00 (hace 1 hora)

Si hablamos de alta cocina española y pensamos en chefs, Jordi Cruz es uno de los que se nos viene a la mente, es un chef con alta reputación en nuestro país. Comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la cocina desde bien pequeño y ya a los 14 años trabajaba en cocinas profesionales.

Cruz cuenta con cinco estrellas Michelin: tres en su restaurante ABaC en Barcelona, una en Angle y otra en Atempo. Gracias a su extensa carrera, él mejor que nadie, sabe cómo ha evolucionado el sector de la hostelería y las jornadas laborales en España, nos lo cuenta en el pódcast de 'Se me Antoja'.

Declaraciones del chef

Jordi Cruz ha explicado en el pódcast cómo ha cambiado su profesión a lo largo de los años, afirman que ha habido un "cambio generacional". El chef puntualiza cómo ha evolucionado el trabajo de los cocineros: "En cinco años ha variado la forma de pensar de nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado a buscar un equilibro, a hacer solo ocho horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta".

El cocinero argumenta que no le parece del todo bien estos cambios porque él como "purista del oficio" le ha faltado tiempo para asimilar todo esto. "Cuando intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione y estás en la tele... Además, tengo varios locales, la presión de mi mujer, que me quiere ahí también... Lo ves todo muy raro y estás ahí dando tumbos y los estás dando solo".

Además, el chef y jurado del célebre programa 'MasterChef' ha expresado que se siente solo y que la cosa no va a mejorar "y más en los tiempos que corren, que son muy jorobados".

