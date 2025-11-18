Una escuela prohíbe canciones de 'Las guerreras del K-pop' por incomodar a los cristianos

'Las guerreras del Kpop' es una película que está arrasando en la actualidad entre los más pequeños, un filme disponible en Netflix, que está perturbando a una escuela cristiana de Inglaterra por sus canciones. Y es que la banda sonora también es todo un éxito, siendo de las más escuchadas en plataformas como Spotify.

Escuela cristiana Lilliput Church of England

La escuela Lilliput Church of England, se encuentra en Poole, en Inglaterra, y ha pedido a los padres que los alumnos apuntados en este colegio cristiano dejen de cantar y escuchar los temas que aparecen en 'Las guerreras del Kpop'.

El comunicado que ha extendido el centro reconoce que tanto los trabajadores como algunos estudiantes se sentían "profundamente incómodos" por las referencias a seres demoniacos que aparecen durante la película. Además, se ruega que "no cantaran estas canciones en la escuela por respeto a aquellos que consideran que los temas están en contradicción con su fe".

Algunos padres no están a favor de la petición y han respondido que la banda sonora lejos de tratar asuntos ofensivos, fomenta el "trabajo en equipo" y valores como "la amabilidad y la valentía". A pesar de estas aclaraciones por parte de algunos padres, Lloyd Allington —director del centro— ha considerado mantener las canciones vetadas para respetar las diferentes opiniones.

Allington argumentaba que "Aunque respetamos plenamente su derecho a decidir sobre los contenidos a los que acceden sus hijos en casa, también queremos ser conscientes de la diversidad de creencias que existen dentro de nuestra comunidad escolar", y añadía que "para algunos cristianos, las referencias a los demonios pueden resultar muy incómodas, ya que los asocian con fuerzas espirituales opuestas a Dios y a la bondad".

Para concluir, el director del centro expuso un último punto con el que explica no estar en contra de las canciones de 'Las guerreras del Kpop', pero no animará a que se difundan en su colegio: "Nuestra función será simplemente ayudar a los niños a comprender que algunos de sus compañeros pueden tener opiniones diferentes y explorar cómo podemos respetar y apoyar a esos compañeros en la defensa de su fe".