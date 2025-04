Cuánto cobra un bombero en España: una cifra que genera debate en redes

La profesión de bombero es una de las más exigentes, no solo por el esfuerzo físico que requiere superar las oposiciones, sino también por la dureza del día a día. A pesar de la admiración que despierta este trabajo, muchos desconocen cuánto cobra realmente un bombero en España.

Esta incógnita ha sido resuelta por un profesional del sector, quien, durante su participación en el pódcast 'Fitetú Podcast', desglosó los detalles de su sueldo, dejando claro que no hay una cifra única.

Un sueldo que varía según diferentes factores

A diferencia de otros empleos con retribuciones más estables, el salario de un bombero depende de varios elementos, como el organismo para el que trabaja, los complementos salariales y la peligrosidad del puesto.

Por norma general, los bomberos son funcionarios de clase C1, lo que significa que su categoría profesional está en la misma escala que la de técnicos de Hacienda o guardias civiles, y su salario se estructura en función de un sueldo base al que se suman diferentes pluses.

Entre estos complementos se encuentran el específico, que varía según cada ayuntamiento o comunidad autónoma, y el de peligrosidad, que se otorga a aquellos empleados públicos cuyo trabajo implica un alto riesgo para su integridad física.

Según explicó el bombero en el pódcast, aquellos que trabajan para diputaciones o gobiernos autonómicos suelen ganar alrededor de 1.800 euros al mes, mientras que los que dependen de ayuntamientos pueden llegar a cobrar entre 2.000 y 2.500 euros mensuales.

Opiniones encontradas en redes sociales

El vídeo, que ha superado las 300.000 visualizaciones, ha generado una ola de reacciones en internet. Algunos usuarios han defendido que el sueldo es justo e incluso insuficiente para la labor que desempeñan estos profesionales.

"Me parece muy poco para el esfuerzo y el peligro que conlleva este trabajo", comentaba una usuaria. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Otros consideran que es una retribución excesiva y que debería reducirse. "Es un sueldo desproporcionado. No debería ser tan alto", opinaba otro usuario.