Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años

Luto en el mundo de la competición. El dos veces campeón del mundo de vuelo libre, Pierre Wolnik, ha muerto este sábado 7 de febrero después de saltar desde el helicóptero sin que su paracaídas se abriera.

El deportista francés, de 37 años, falleció en el Mont Blanc, en la Alta Saboya (Francia), después de que no se abriera el paracaídas que portaba. Wokink llevaba un 'wingsuit' o traje aéreo, que se debió quedar bloqueado y no se activó cuando el bicampeón del mundo quiso hacer uso, tal y como ha señalado el medio TF1.

Pierre Wolnik era muy conocido en el mundo de la competición Instagram @pierrewolnik

Wolnik impactó fuertemente contra el suelo en el municipio de Bossons, donde se desplazaron rápidamente los servicios de emergencia para confirmar el fallecimiento del deportista, por el que no se pudo hacer nada para salvar su vida.

Bajo investigación

Dadas las circunstancias en las que se produjo el accidente, las autoridades francesas han anunciado la apertura de una investigación. La labor de los agentes se centra en esclarecer las causas por las que el traje aéreo no se abrió cuando correspondía.

Pierre Wolnik fue campeón del mundo de vuelo libre entre 2022 y 2024 y formaba parte del equipo francés para el Mundial de 2026. Contaba con más de 5.000 seguidores en Instagram, donde publicaba habitualmente vídeos entrenando en el túnel de aire y otros ejercicios al aire libre.