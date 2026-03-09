Cuánto va a subir a gasolina: la previsión de un experto

La guerra de Irán, derivada de la asonada militar conjunta de Estados Unidos e Israel que ha derivado en la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, está provocando un fuerte terremoto en la economía.

El conflicto se produce en un punto sensible del planeta debido a la gran cantidad de recursos naturales que controla. La producción de petróleo y gas se concentra en gran medida en Oriente Próximo e Irán ahora amenaza con cortar el grifo.

La respuesta del régimen ayatolá se ha traducido en ataques contra aliados de Washington en la región, que han afectado a la producción petrolera, pero también el cierre del estrecho de Ormuz que impide las exportaciones.

Los precios de los carburantes se están viendo afectados por la guerra en Oriente Próximo Envato Elements

Algunas gasolineras ya han recogido esta situación de incertidumbre, pero también de recorte en las producciones de materias primas. La gasolina ha registrado subidas de unos 30 céntimos por litro en tan solo una semana y se espera que la situación continúe.

Cuánto subirá la gasolina: la previsión de un experto

La incertidumbre en estos momentos es máxima, ya que las subidas y el daño económico dependerá de la duración de esta asonada militar. Todo apunta a que se extenderá, puesto que el nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, del ala dura e hijo de Ali Jamenei, supone toda una afrenta para Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Ante los escenarios que se esperan en las próximas semanas, Manel Montero, director general del Grupo Moure, ha señalado que "si la tendencia se consolida, podríamos ver incrementos entre ocho y 12 céntimos por litro tanto en gasolina como en gasóleo en las estaciones de servicio españolas".

La duda es cuánto durará esta escalada de precios. Los carburantes ya encadenaban siete semanas de subidas de precios y ahora se produce un escenario que solo impulsa esos incrementos: "Si la incertidumbre persiste es posible que la volatilidad continúe y los precios mantengan una tendencia alcista en el corto plazo", señala Motero.

Estas circunstancias se unen a otra realidad que puede impactar de lleno en el bolsillo de los conductores: "Cuando el petróleo sube, la repercusión es casi inmediata como un cohete, pero cuando el crudo baja la reducción tarda mucho en trasladarse al consumidor".

Por estos motivos, el presidente y fundador del Grupo Moure, Marcos Moure, señala que "la previsión es que puedan seguir subiendo los precios durante este mes". En todo caso, posteriormente, "la estabilización puede llegar a la baja, aunque nunca al mismo nivel que el marcado entre diciembre y enero ya que va a costar que siga bajando de esos precios".

Subida de precio de la gasolina: así ha evolucionado en tan solo una semana

Los precios del diésel registran crecimientos con motivo del conflicto. El importe medio aumentó el 26 de febrero, antes del inicio de la guerra, y el 5 de marzo un 1,26%, hasta situarse en los 1,441 euros, el nivel más alto desde comienzos de diciembre.

En cuanto a la gasolina, el repunte en el mismo período de tiempo se ha incrementado en un 1% para situarse en los 1,486 euros, el nivel más alto desde finales de noviembre, según el Boletín Petrolero de la UE.

España todavía mantiene importes por debajo de la media de la zona euro, aunque esta situación se debe por un menor nivel de impuestos. Sin embargo, la tendencia es que se iguale y acabe repercutiendo la subida.

En la actualidad, llenar un depósito medio de diésel de 55 litros supone 79,25 euros para los conductores, mientras que llenar un depósito medio de gasolina cuesta 81,73 euros.