¿Por qué el diésel es más caro que la gasolina? Las claves del sorpasso en las gasolineras

Durante años, repostar diésel ha sido más barato que llenar el depósito con gasolina. Sin embargo, esa lógica se ha invertido en los últimos días. Desde hace cuatro jornadas, el precio del gasóleo supera al de la gasolina en las estaciones de servicio españolas, una situación poco habitual que no se veía desde episodios excepcionales como el estallido de la guerra en Ucrania.

Detrás de este cambio hay una combinación de factores internacionales: el encarecimiento del petróleo, tensiones en la oferta de combustibles refinados y una demanda elevada de diésel para usos industriales y logísticos. El resultado es que el tradicional 'sorpasso' se ha producido en cuestión de días.

Los conductores se enfrentan a fuertes subidas en los carburantes Envato Elements

Según los datos diarios del Ministerio para la Transición Ecológica, el precio medio del gasóleo ha alcanzado los 1,759 euros por litro, mientras que la gasolina se sitúa en 1,647 euros por litro. La diferencia ronda los 11 céntimos por litro, lo que supone pagar unos 5,5 euros más al llenar un depósito de 50 litros.

El conflicto en Oriente Próximo dispara el precio del diésel

El punto de inflexión se sitúa en el 28 de febrero, cuando comenzó la escalada de tensiones tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, el mercado energético internacional ha reaccionado con fuertes subidas.

En apenas unos días, el precio medio de la gasolina ha aumentado alrededor de un 11,2%, mientras que el diésel se ha encarecido un 22,4%. Esta diferencia explica por qué el gasóleo ha terminado superando a la gasolina en los surtidores.

La región del Golfo Pérsico es un gran exportador de lo que se conoce como destilados medios, un grupo de productos derivados del petróleo que incluye el diésel y el queroseno utilizado por la aviación. Las tensiones en la zona afectan directamente a estos combustibles y generan incertidumbre en los mercados.

Además, el petróleo ha registrado una fuerte subida y ya supera los 90 dólares por barril, cerca de un 50% más que a finales de febrero, lo que presiona al alza los precios finales.

Por qué normalmente el diésel es más barato que la gasolina

En condiciones normales, el diésel suele ser más barato en España por una razón fundamental: paga menos impuestos.

El impuesto especial de hidrocarburos es aproximadamente 10 céntimos por litro inferior en el gasóleo que en la gasolina, lo que compensa que el coste internacional del diésel refinado suele ser, en realidad, más elevado.

Esto ocurre porque el diésel tiene más usos que la gasolina. No solo se utiliza en los coches: también es clave para la industria, el transporte de mercancías, la agricultura o la calefacción. Esa mayor demanda suele encarecer su cotización en los mercados internacionales.

Sin embargo, cuando la diferencia de precio del producto refinado se dispara, como está ocurriendo ahora, esa ventaja fiscal deja de ser suficiente para mantenerlo por debajo del precio de la gasolina.

Escasez de oferta y aumento de la demanda

Las tensiones actuales se explican también por problemas en la oferta mundial de diésel.

Uno de los puntos críticos es el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25% del comercio marítimo mundial de crudo y derivados del petróleo. El aumento de los costes de seguro y el riesgo en la zona está provocando que algunos buques eviten el paso, reduciendo la disponibilidad de combustible.

A ello se suma la decisión de China de limitar las exportaciones de productos refinados, lo que ha reducido aún más el suministro global.

En paralelo, el invierno ha impulsado el consumo de gasóleo para calefacción, lo que ha reducido las reservas en Europa y Estados Unidos y ha tensionado aún más el mercado.

Europa depende más del diésel importado

Otro factor estructural explica por qué el gasóleo puede encarecerse con mayor rapidez en Europa.

Las refinerías europeas están más especializadas en producir gasolina que diésel, lo que obliga a importar una parte importante de este combustible ya refinado. Esta dependencia hace que cualquier interrupción en el suministro internacional se note con rapidez en los precios.

Al mismo tiempo, sectores como el transporte, la logística o la agricultura dependen del diésel para su actividad diaria, lo que mantiene la demanda incluso cuando los precios suben.

El efecto 'cohete y pluma' en las gasolineras

Muchos conductores se preguntan por qué el encarecimiento se refleja tan rápido en las gasolineras, incluso cuando el combustible que venden pudo comprarse antes de la crisis.

Los expertos lo relacionan con el conocido 'efecto cohete y pluma', una expresión utilizada por las autoridades regulatorias para describir cómo los precios suben rápidamente cuando aumentan los costes, pero tardan más en bajar cuando estos se reducen.

Además, algunos operadores ajustan los precios anticipándose a futuras compras más caras, lo que acelera el traslado de las subidas al consumidor.

Ante esta situación, el Gobierno ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia un seguimiento de la evolución de los precios en las estaciones de servicio para detectar posibles prácticas irregulares.

Qué significa para los conductores

Para los automovilistas, el cambio implica un aumento inmediato del gasto en combustible, especialmente para quienes utilizan vehículos diésel.

Aunque el impacto depende del tamaño del depósito y del uso del vehículo, la diferencia actual supone varios euros adicionales cada vez que se llena el tanque. Por ello, los expertos recomiendan seguir la evolución semanal de los precios y planificar los repostajes, especialmente en momentos de alta volatilidad del mercado energético.

La duración de este 'sorpasso' dependerá en gran medida de cómo evolucione el conflicto en Oriente Próximo y de si se normaliza el suministro internacional de combustibles refinados. Si las tensiones persisten, el diésel podría mantenerse durante un tiempo por encima de la gasolina en las estaciones de servicio.