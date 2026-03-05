Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

Ni Aldi ni Lidl. Los supermercados 'low cost' se encuentran en un momento de fuerte expansión en España, ante el incremento de precios derivado de la inflación y la presión que sufren los hogares con sueldos que cada vez dan para cubrir menos necesidades.

En este contexto, cada vez proliferan supermercados de bajos costes con dos modelos claros. Marcas blancas y amplio surtido como Aldi, Lidl o Supeco para reducir el precio de la cesta de la compra; y enseñas como Primaprix o Sqrups! con liquidaciones y fechas cercanas de caducidad para aquellos clientes más marquistas.

Los consumidores cada vez buscan más alternativas para no sucumbir a final de mes. Esto también implica diversificar cada vez la compra más entre diferentes enseñas para acudir a los productos más económicos o escalonar la compra varias veces a la semana en lugar de una gran adquisición en fin de semana.

El supermercado 'low cost' que se expande en España: abre tiendas por todo el país

En un escenario de lucha contra la inflación, hay un supermercado que atravesó una crisis a finales de la década de 2010 y que ahora ha saneado todas sus cuentas y se enfrenta a una gran expansión.

Se trata de la cadena de supermercados DIA, que ha reformulado todo su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del 'retail' y adecuar su oferta al escenario inflacionario actual.

DIA afronta un proceso de crecimiento tras reposiciones su negocio CC

La enseña avanza en su misión de consolidar el modelo de proximidad, con nuevos establecimientos en todo el país. Se trata de cuatro nuevos supermercados en Salobreña (Granada), Zaragoza, Murcia y Arcas (Cuenca).

Todas las nuevas tiendas que inaugura DIA suponen ampliar la superficie de venta aproximadamente en 1.400 metros cuadrados. Las inauguraciones, además, han supuesto la contratación de un total de 26 personas.

Las tiendas a inaugurar tienen superficies entre 300 y 500 metros cuadrados, algunas de ellas incluyen también plazas de aparcamiento, como ocurre en Salobreña, priorizando amplios horarios de apertura y servicio en domingos.

Estos movimientos consolidan la ampliación del Grupo DIA en España, tras afrontar un claro reposicionamiento que incluye la reforma de sus tiendas para resultar más atractivas, el giro de su marca blanca para presentar un formato más marquista, la apuesta por novedades constantes y aprovechar la corriente que apuesta por la compra de proximidad antes que formatos actualmente en crisis como el hipermercado.