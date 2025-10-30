Los Replicantes
Carlos Mazón pide un "tiempo de reflexión" tras ser increpado en el funeral de la DANA

El presidente valenciano rechaza aclarar si tiene entre sus planes dimitir al frente de la Generalitat Valenciana.

Carlos Mazón pide un "tiempo de reflexión" tras ser increpado en el funeral de la DANA
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón Foto: GVA
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Octubre 2025 12:09 (hace 7 horas)

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha afirmado que tiene intención de darse un tiempo para "reflexionar" ante lo ocurrido en el "día de ayer y de otros días", en relación a la lluvia de críticas que recibió en el funeral de la DANA este miércoles, 29 de ocutbre.

Mazón, en todo caso, no ha aclarado por el momento si entra en sus planes la dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana, como reclaman las familias de las más de 200 víctimas mortales que dejó la DANA en la provincia de Valencia.

Además, ha explicado que realizará "pronto" una comparecencia y que este es un momento para "reflexionar", así como tiene pensado reunirse con una familia de los fallecidos durante la riada en Valencia. El presidente se refiere a su comparecencia programada el 17 de noviembre en la comisión de la DANA.

"Rata cobarde"

El anuncio de Carlos Mazón se produce tras el funeral de las víctimas mortales de la DANA, que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia y que se organizó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la capital de la comunidad.

Durante el evento, las familias de las víctimas lanzaron gritos contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se mantiene en el cargo a pesar de un fuerte rechazo incluso de su propio electorado. "Asesino" o "rata cobarde" fueron algunos de los descalificativos que lanzaron las víctimas, que reclamaron "verdad" y "justicia".

El presidente valenciano permanece muy cuestionado por la tardía gestión de la DANA, puesto que los mensajes de alerta no se enviaron hasta las 20:11 horas, con la mayoría de víctimas ya fallecidas. A pesar de las peticiones de dimisión, hasta ahora Carlos Mazón no había mostrado intención de abandonar su cargo, en el que permanece sostenido con el apoyo parlamentario de VOX.

