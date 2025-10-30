Los Replicantes
La duda de Mazón y Vilaplana tras El Ventorro: "¿Fueron juntos al parking o a otro lugar?"

La actuación de Carlos Mazón todavía despierta incógnitas un año después de la riada y ahora se somete a la citación de Maribel Vilaplana.

El presidente valenciano Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana Foto: GVA | RRSS (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

30 Octubre 2025 11:23 (hace 8 horas)

En el aniversario de la DANA que dejó más de 200 muertos en la provincia de Valencia está copada por la investigación abierta alrededor de la gestión durante aquella jornada. A pesar de los avisos, los mensajes masivos de alerta mediante ES-Alert no llegaron a los teléfonos móviles hasta las 20:11 horas.

Vídeos Los Replicantes

En este momento, muchos ciudadanos habían acudido a buscar su coche al aparcamiento, paseaban, estaban dentro de una vivienda a ras del suelo, trabajaban en la calle o visitaban un centro comercial. Escenarios en los que se registraron la mayoría de muertos.

A pesar de que la reunión del Cecopi se convocó a las 17:00 horas, el presidente Carlos Mazón se encontraba comiendo en un reservado del restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Ambos se citaron a las 15:00 horas y no salieron hasta las 18:30 horas, ya con el barranco del Poyo desbordado, epicentro de las inundaciones.

La situación era crítica, pero Carlos Mazón optó por seguir un camino inverso al Palau de la Generalitat para acompañar a la periodista a un aparcamiento. En ese momento se produce un agujero de 37 minutos en el que no hay constancia sobre su paradero o qué estaba haciendo

El presidente no se presentó en el Palau alrededor de las 20:00 horas e, inmediatamente, partió a la reunión del Cecopi, a la que se presentó a las 20:28 horas. La alerta masiva ya había sido enviada, a las 20:11 horas, cuando ya se habían registrado la mayoría de muertos y las inundaciones habían provocado multitud de destrozos.

¿Se fueron juntos?

Ante las dudas que surgen sobre la actuación de Carlos Mazón, especialmente en un lapso de 37 minutos en el momento más crítico de la catástrofe, el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, ha planteado la gran incógnita: "¿Simplemente la acompañó al parking o luego se fueron juntos? Nos hace falta en serio un interrogatorio, que se contraste la información", ha expresado al programa 'El Objetivo' de laSexta.

Algunos testigos afirman que Carlos Mazón pasó primero por su casa y que luego llegó al Palau de la Generalitat pasadas las 20:00 horas. Este dato cuadra con su aspecto en la rueda de prensa en el Cecopi, ya que se había cambiado el traje que portaba durante la mañana por un jersey amarillo.

Carlos Mazón se cambió de ropa antes de presentarse en el Cecopi a las 20:28 horas Captura

Estas cuestiones serán claves en el interrogatorio al que se ha citado a la periodista Maribel Vilaplana, que declarará como testigo el próximo lunes 3 de noviembre ante la jueza que instruye el caso. Un interrogatorio que podría poner contra las cuerdas al presidente valenciano.

"El lunes se lo van a preguntar todo: por las horas, por si hubo llamadas a Salomé Pradas", explica Campos, en referenica a la consellera entonces encargada de gestionar las emergencias. "Se puede meter en problemas muy graves Carlos Mazón porque si en algún momento ella comete un error y llega a insinuar que pudo impartir algún tipo de orden a Pradas o a alguien del CECOPI, estaríamos hablando de que asumió a partir de ese momento el mando único del Centro de Coordinación", ha reflexionado.

La situación de Carlos Mazón se podría, por tanto, complicar, aunque dependería de que la causa fuera elevada ante el Tribunal Supremo. El presidente valenciano se puede aprovechar por el momento de su cargo para disfrutar del aforamiento ante la justicia.

